Actualmente Europa está compuesta por 50 estados, si incorporamos a los microestados y a Kazajistán (candidato a la adhesión en el Consejo de Europa) lo ... cual supone alrededor de 850 millones de habitantes y algo más del 10% de la población mundial. De estos estados de momento hay que excluir del futuro del proyecto europeo a Rusia y Bielorrusia, lo cual implica unos 150 millones de habitantes. Excluyendo a los microestados, quedan 44 estados, que han sido los participantes, el 6 de octubre, en la reunión celebrada en Praga con objeto de constituir la Comunidad Política Europea, entidad propuesta por el presidente Macron el 9 de mayo en Estrasburgo, de carácter confederal, según sus propias palabras.

Desde febrero de 2020 la UE se ha visto reducida a 27 estados miembros, como consecuencia de la retirada del Reino Unido, quedándose en 450 millones de habitantes. Unos meses antes, en las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019, comenzó un nuevo ciclo político en el que se fortaleció la legitimidad democrática de origen, ya que subió ocho puntos la participación electoral, alterando la tendencia a la baja y consiguiendo resultados equivalentes a los de hace 30 años, es decir, aproximadamente el 50% de la población.

Como consecuencia del desarrollo de estos tres años de funcionamiento del sistema político de la Unión Europea, podemos decir que también se ha fortalecido la legitimidad de ejercicio, ya que, por un lado, se ha conseguido aprobar las decisiones relevantes (tales como la puesta en marcha del Plan de Recuperación y el Fondo de Nuevas Generaciones) con cerca del 70% del voto del Parlamento Europeo. Por otro, se ha conseguido la compra y distribución de vacunas y el certificado digital covid-19, además de la casi duplicación del Plan Financiero Plurianual de la UE (2021-2027). Todas estas medidas son claramente federales.

El peso de los populismos en el Parlamento Europeo es muy reducido

El futuro de Europa está siendo así, en gran medida, el desarrollo del presente: un esquema federal inacabado de Unión de ciudadanos y estados, que en los últimos tres años ha avanzado con nuevos desarrollos federales como los que acabo de señalar, y que previsiblemente se van a ir desarrollando más en los próximos. El principal tema pendiente para dar un paso más en esta dirección es la convocatoria de la Tercera Convención Europea, solicitada por el Parlamento Europeo el 4 de mayo y 9 de junio y por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en su discurso del Estado de la UE del 14 de septiembre, y no aceptada por el Consejo Europeo el 23 de junio. La presidenta vino a defender esta solicitud atendiendo a las peticiones del Parlamento Europeo, vinculada a las aspiraciones de las nuevas generaciones.

Los temas centrales de esta Convención Europea, que tiene por objetivo reformar los Tratados con avances federales, son al menos cinco: en primer lugar, resolver la cuestión de la superación de la unanimidad en materia de Política Exterior e incluso fiscal; en segundo lugar, fortalecer la democracia interna mejorando el equilibrio entre los representantes de los ciudadanos (Parlamento Europeo) y de los Estados (Consejo Europeo); en tercer lugar, ampliar competencias en el ámbito social; en cuarto lugar, avanzar en la Unión Bancaria y Fiscal y, finalmente, reforzar la Política Exterior Común y la Autonomía estratégica, así como la Política de Defensa.

Es conocido que, de momento, existen algunos Estados miembros que no ven con claridad la necesidad de la profundización federal de la Unión y, por ende, la reforma de los Tratados. Son principalmente algunos países nórdicos, los Bálticos y los países del este. En todo caso, no significan más de un 15% de la población. Por otra parte, ahora habrá que tener en cuenta la nueva situación política italiana y sueca, por si se apuntan a este grupo de Estados menos europeístas.

En todo caso, habrá que prever los mecanismos existentes para una integración diferenciada, en donde algunos de estos miembros no avancen en las reformas que preconizan la mayoría y se queden en una «segunda velocidad». Hay que tener en cuenta que en los próximos años es probable que se incorporen un mayor número de países al euro. De momento es seguro que el 1 de enero de 2023 entrará a formar parte del mismo Croacia, pero en los siguientes se espera que participen algunos más.

Así, el futuro Europa parece que va a quedar, de momento, en cuatro niveles distintos. El grupo líder, de unos 20 estados, dará avances importantes en la lógica federal y supondrá casi 400 millones de habitantes, es decir, la mitad del total. Un segundo grupo posiblemente se seguirá manteniendo en la UE con una situación equivalente a la actual, y a él se habrán sumado algunos países más de los actuales candidatos en los Balcanes occidentales.

Un tercer grupo será el constituido por los que posiblemente terminarán constituyendo la Comunidad de Política Europea, que se esta formando actualmente con 44 estados, representando a 700 millones de habitantes. Por último, de momento quedarán fuera de cualquier lazo Rusia y Bielorrusia, con 150 millones de habitantes. En todo caso, habrá que conseguir que esta situación dure lo menos posible, para lo cual debe terminar la agresión rusa a Ucrania.

Del último eurobarómetro publicado en septiembre se desprende que el apoyo ciudadano al proyecto europeo está viviendo uno de sus mejores momentos. Precisamente, respaldan los ciudadanos la posición de la UE frente a la agresión rusa a Ucrania y las sanciones adoptadas, pese a las consecuencias. Esto permite afirmar que cada vez la visión positiva sobre el futuro de la Unión se fortalece más.

Sin embargo, la cuestión de los populismos y el euroescepticismo se ha colocado estos días en el centro de la actualidad política. Pese a ello, no está claro que su auge se consolide y no debemos olvidar, en particular, que en Italia el 48% votó a la izquierda y solo el 42% a la derecha (del que poco más del 30% fue voto a las dos candidaturas populistas), aunque tuvo las consecuencias parlamentarias conocidas debido a la ley electoral. En todo caso, el peso de los populismos en el Parlamento Europeo es muy reducido, ya que las cinco grandes fuerzas políticas, que significan el 60-70% de la cámara, están de acuerdo en los grandes temas.

Francisco Aldecoa Luzarraga es presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.