El futuro de la agricultura

Los fondos de inversión se lanzan a comprar fincas rústicas», «Los grandes fondos cambian el ladrillo por el campo», «Los inversores apuestan por el campo», « ... Las socimi exploran el campo», etc. Este sinfín de titulares informan casi a diario de una multitud de grandes grupos inversores que apuestan su dinero al sector agropecuario. Como vemos, un diverso elenco de empresas de la telemedicina, comercio electrónico, biotecnología, educación, ciberseguridad, banca o las energéticas se sienten cada vez más atraídas por el poder geoeconómico del agro, así como por la estabilidad y resiliencia de las rentas del campo. Tendencia que, de hecho, no ha dejado de agudizarse en los últimos años, máxime cuando se conoce que tipos como Bill Gates han acaparado miles de hectáreas y se ha convertido en el mayor terrateniente de EE UU con más de 150.000 hectáreas en su haber; o China, que ha comprado el 9% de las tierras cultivables de Ucrania, lo que su pone un haber de más de 5 millones de hectáreas, amén de lo acaparado en África, Iberoamérica y otros países.

Como se podrá inducir, estos datos indican que la agricultura está en una fase de cambio de ciclo, en la que el sector ha evolucionado de un pasado con poca influencia tanto en términos de rentabilidad y de PIB como a nivel estratégico, a un presente y futuro con gran notoriedad política en términos de seguridad alimentaria y por ende como herramienta geoestratégica a nivel mundial, disparando sus capacidades como valor refugio y cartera de diversificación. A todo esto, hay que añadir la brutal merma de tierras cultivables debido a la continua desertificación de tierras por el cambio climático y la mano del hombre, el incremento exponencial de la población y un mundo cada vez más tensionado en términos geopolíticos. Con seguridad, toda esta multitud de factores va a encumbrar al agropecuario como un sector de principal importancia para la seguridad de los estados y sus ciudadanos, a la vez que las empresas que producen y gestionan todo este volumen de materias primas tendrán que irse adaptando a cambios disruptivos enormes que moldearán una agricultura cada vez más tecnológica y en manos de grandes gigantes del sector.

Evidentemente, esta nueva revolución verde afectará de lleno a una gran base de pequeños y medios agricultores a nivel mundial, incluido nuestro país, con un porcentaje muy alto de agricultores medios y pequeños, que se verán totalmente desplazados de sus medios de vida por no poder adaptarse y competir con la misma rapidez que lo hacen estos grandes grupos de inversión. Esta nueva situación agudizará los riesgos, pues estos grandes grupos tendrán el poder suficiente como para poder controlar la oferta y la demanda a su antojo como de hecho ya lo hacen, además, podrán acaparar toda la cadena de valor de los productos de origen a destino e influir en los precios de todos los inputs que necesita la producción, y por supuesto, como grandes 'lobbies' que son, podrán acceder a grandes ventajas administrativas para todo tipo de solicitudes, subvenciones, licencias, aperturas, permisos y puesta en marcha de sus negocios en tiempo record.

Todo lo expuesto choca frontalmente con gran parte de la estructura y filosofía de la Política Agraria Común (PAC), pues con sus normativas y subvenciones sostiene a millones de pequeños y medianos agricultores y ganaderos que a medio y largo plazo se verán abocados a cerrar sus explotaciones, pues les será imposible rentabilizarlas en un sector económico de competencia tan desigual y adaptaciones normativas recurrentes, lo que conlleva que no existirá relevo generacional y esas explotaciones se cerrarán o serán absorbidas. El pez grande se come al pequeño. Estas incoherencias e incapacidades de la Unión Europea con su política agraria solo traerá más desafección y desconfianza del ciudadano hacia una estructura burocrática europea que no es capaz de cumplir lo que promete. Pues después de décadas de PAC, la Unión Europea no ha sido capaz de alcanzar sus objetivos prioritarios: garantizar una renta justa de los agricultores sin subvenciones, aumentar la competitividad, reequilibrar el poder en la cadena alimentaria, actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente y la biodiversidad, apoyar el relevo generacional, etc. Ahora, con la entrada de estos nuevos actores en la gestión del campo, conseguir estos objetivos se vuelve mucho más difícil, pues el gigantesco poder de estas corporaciones, unido a que el sector se ha convertido en una herramienta geoestratégica de alcance mundial, hace que estos objetivos queden solapados por otros intereses corporativos y políticos.

En definitiva, la agricultura y la ganadería van a ser rediseñadas en pocos años a una escala descomunal a medida que estos fuertes inversores sigan acaparando tierras y tecnología agrónoma puntera con la que rentabilizar al máximo sus explotaciones. Esto va a conllevar una confrontación con aquellos que realizan una agricultura más tradicional y de pequeña escala, que se verán expulsados y sin trabajo. Además, conlleva otro tipo de riesgos asociados al medio ambiente debido a la alta intensificación de la producción o las grandes extensiones de terreno monocultivo, muy en contra de la tendencia ambientalista de la actualidad. En este sentido, el anzuelo ecologista en el que pican multitud de agricultores pierde fuerza, pues no son los ecologistas los que vulneran realmente sus modos de vida, sino grandes inversores que a costa de arruinar sus modos de vida esperan obtener grandes beneficios monopolizando una gran parte del sector primario.