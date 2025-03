¡Cómo está el futuro!

Resulta que el 'Homo sapiens', en una de las escasas ocasiones que se gana ese título, ha conseguido desviar la órbita de un asteroide, en ... medio del universo, impactándole con un artefacto que, visto en proporción, parecía lanzado con tirachinas. «Este es un momento decisivo para la defensa planetaria y para toda la humanidad», ha sentenciado el administrador de la NASA. A renglón seguido, leo que la humanidad no necesita de pedruscos espaciales para extinguirse. Ya se ha encargado ella solita de llenarse de armas nucleares que puedan fulminar su planeta y siete meteoritos que se acercasen.

Ante semejante contrasentido -gastar tanto esfuerzo en protegernos de lo de fuera y ser tan vulnerables con los de dentro- una no sabe si reír o llorar.

Es patente que en las situaciones límite el cerebro hace lo que quiere y tanto puede darle por una cosa como por la otra. Acuérdense, si no, de cuando sollozamos de emoción ante lo bueno o de las risas que todos nos hemos echado en alguna reunión de tanatorio.

A servidora, con esta situación de potencial guerra nuclear, le pasa lo mismo. Hay ratos en los que, para enmascarar el terror, le da por pensar tonterías. Por ejemplo, que mucho no va a sorprenderme el caos. He tenido dos hijos adolescentes y su habitación ya era bastante premonitoria. Es más, he osado entrar en alguna cadena de ropa barata un sábado por la tarde y ¡mucho tiene que desorganizar un apocalipsis nuclear para parecérsele! Conozco, también, la sensación de calles desiertas: he paseado por pueblos franceses a las ocho de la tarde, con todo cerrado y la mitad de la población ya en posición yaciente. Pienso, incluso, en lo propicio del momento para meterse en una hipoteca a treinta años o hacerle una pedorreta al jefe. O, por el contrario, que la incertidumbre de un futuro convierte en inútiles cosas como renovar el Poder Judicial o limpiar los cristales. Mi amigo Antonio, que planea empezar la limpieza general esta semana, opina que si van a tirar algún misil que sea ya, que como luego le ensucien lo ‘fregao’, Putin no va tener Dombás para esconderse.

Pido perdón por tanta frivolidad ante algo tan terrible. Es que se me hace un nudo en la garganta cuando me lo tomo en serio. Cuando pienso, por ejemplo, en los jóvenes que viven preparándose, ahorrando, aguantando crisis, seguros de que el porvenir ha de ser, por fuerza, mejor; o en cómo se sentirán esas personas que, tras años entre la vida y la muerte, acaban de recibir un órgano salvador; o en qué temerosa ilusión concebirá esa madre que hoy se entere de que va a traer una nueva vida a este planeta que parece empeñado en no querer acogerla. En definitiva, en qué sentido tiene tanto sacrificio y afán si un loco pasado de vodka puede decidir, de manera macabra, cómo «resolver» nuestro futuro.