Pues no sé si a estas alturas de la lectura se habrá producido ya el encuentro del siglo en Cáceres entre el Club Polideportivo Cacereño ... y el Real Madrid en el estado Príncipe Felipe, que digo yo, si ya es Rey, no sé por qué le seguimos llamando príncipe, y con lo crecidito y 'preparao' que está.... De cualquier manera y monarquías a parte, no vengo a comentar el resultado final del encuentro, lo mismo da que usted lea esto antes o después. Pero por Dios, cuánto mueve el fútbol y el arte agonístico de los gladiadores en el furor del combate ante un coloso todopoderoso semejante al mismísimo Poseidón, lo nunca visto en esta provincia apartada de Alejandría. ¡Cuánto está dispuesto el más común de los mortales, a entregarse en sacrificio a los dioses por una entrada furtiva que le permita acceder por la última puerta al lateral más esquinado de la cávea, en el Olimpo de los dioses..., ese lugar en el que reside la esperanza del pueblo, que de otra cosa no, pero de fútbol entiende un rato!

No es que sea yo muy futbolero a estas alturas, pero lo cierto es que de pequeño no me perdía un partido del Cacereño, desde sus encuentros contra Santa Ana o Cacereño Atlético en el campo de tierra de la Ciudad Deportiva, pasando por aquella inauguración de la iluminación del nuevo estadio con la visita del Manchester City, o por aquella eliminatoria de copa del Rey contra el Atlético de Madrid, que no trajo a Hugo Sánchez, pero que lo tuvo que alinear en el Vicente Calderón, pues a media hora del final, el Cacereño estaba a punto de dar la campanada y eliminar al Atleti. Creo que fue en aquella eliminatoria cuando Parra, el mejor del Cacereño, estrelló el balón en el larguero colchonero, haciendo temblar al oso y al madroño juntos. Es estos envites puede esperarse uno cualquier cosa, porque el fútbol es así.

