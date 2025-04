Vi el partido de España contra Alemania, y España empató por miedo a una palabra: Alemania. Si yo hubiera sido Luis Enrique habría hecho hincapié ... en el 'couching' psicológico. Empataron por superstición. El fútbol tiene su inverosimilitud y su falta de lógica y en el fondo es cómico. España ganó 7 a 0 a Costa Rica. Alemania perdió contra Japón. Costa Rica le ganó a Japón. Y España empata contra Alemania. La culpa de esto la tiene la configuración mental que de Alemania hay en los cerebros del seleccionador español y de todos sus jugadores y de toda la prensa deportiva.

Es interesante que en el fútbol manden las supersticiones y los valores simbólicos. Unos chicos de bachillerato de un colegio de Palma de Mallorca cuelgan la bandera española en clase por afición futbolera y su profesora de catalán se cabrea con ellos, les manda que la quiten y los echa de clase. Madre mía, el fútbol. Yo fui 23 años profesor de instituto. Menudo mal rollo se les viene encima a profesora y alumnos. Miedo contra miedo. No se puede enseñar desde el miedo y la imposición. Sin humor, la vida está maldita. Ya no habrá buen rollo allí, entre profesora y alumnos, aunque medie el Espíritu Santo. No, la enseñanza nunca fue eso.

El fútbol debe estar siempre fuera de la política. Me gusta el aspecto juvenil de Luis Enrique. Me gusta cómo viste. Ay, pero le tuvo miedo a una palabra: Alemania. Lo bueno del fútbol es su festividad. Y que lo puedes compartir. A mí la Liga no me gusta porque me aburre, pero los Mundiales me encantan. Tienen su épica. Es épico que Costa Rica le gane a Japón. Es muy posible que el bloqueo mental que tuvo la selección española contra Alemania lo tuvieran también los jugadores alemanes contra España. Nos tenemos miedo. Pero miedo a qué. No se puede vivir con miedo. No se puede enseñar en un aula con miedo. Cómo van a hacer las paces los alumnos y la profesora si están llenos de miedo.

Y qué maravilloso está siendo el VAR en el Mundial. No hay injusticias. Adiós a los fueras de juego y a las zancadillas y al juego sucio. El VAR ha contribuido a la pacificación del mundo más que la ONU, estoy convencido de ello, al menos a nivel mental, que es todo. Porque mira que no podíamos haber mantenido el 1 a 0 frente a Alemania. Sin embargo, es inevitable que la política regrese, porque no me gusta nada que un Mundial de fútbol se celebre en un país que no respeta los derechos humanos. Ay, el fútbol. Ay, Qatar, que está fuera de juego en lo único que importa: la libertad.