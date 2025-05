Comenta Compartir

Escribo esta columna desde una atalaya con vistas privilegiadas sobre una gran ciudad. La luna, menguante, se ha elevado sobre un mar de puntos de ... luz mientras esperaba los resultados del referéndum de fusión entre Don Benito y Villanueva. Un fallo informático me ha tenido en vilo hasta pasada la medianoche. Al fin me llega la información y sonrío. ¡Uf! Por poco. Saco el portátil de su funda y me pongo a escribir ante un gran ventanal que me devuelve la imagen del río, de los puentes y los campanarios. Una ciudad es mejor que dos pueblos, por grandes que sean.

Apenas conozco al alcalde de Villanueva de la Serena, mientras que tuve la suerte de trabajar con José Luis Quintana durante años. Sería fácil elogiarlo por aquel recuerdo, una gestión honesta y una relación profesional y personal intachable, pero no pasará a la historia ni por su tiempo de director general ni siquiera de consejero de Agricultura y de Fomento. Tampoco como un alcalde eficaz. No. Es verdad que un alcalde, con tesón, trabajo, capacidad y suerte, puede ser recordado y recibir el homenaje de sus paisanos dando nombre a una calle o erigiéndole un monumento público, al estilo Celdrán. Pero ellos, ambos, pasarán a la historia como quienes lograron la fusión de ambas localidades dando un paso hacia el futuro y rompiendo la natural resistencia de la identidad local. No hay casos recientes en España de iniciativas como esta. Habría que remontarse al siglo XIX, y casos como Los Palacios y Villafranca, en Sevilla, ni siquiera se le parecen. Lo de ahora es de libro, pero había que hacerlo. Y tenía que ser como ha sido, con el anuncio de la renuncia propia de cada alcalde y con un gran apoyo social y político. La ciudad que tengo ahora ante mí ofrece tantas ventajas que no pueden cuestionarse. En un país que pierde población y que se enfrenta a un reto demográfico demoledor, cuyas áreas rurales se están envejeciendo y deshabitando, la unión es un remedio a muchos males. Las grandes ventajas ya han sido tratadas por geógrafos, sociólogos o economistas, y parece evidente que la unión hace la fuerza y facilita el aprovechamiento eficiente de los recursos. La iniciativa ha sido encomiable y la decisión de los habitantes de ambas localidades es un hito que cambiará la historia de toda una comarca. Pasan de ser dos poblaciones grandes y pujantes a ser la tercera ciudad de Extremadura, y aunque no estamos hablando de una gran urbe, cada una de ellas es hoy mucho más grande que ayer. Imagino que ahora les queda un duro trabajo por delante y que incluso los que han votado sí se harán aún muchas preguntas. Tal vez muchos sientan que pierden algo, que dejan atrás un sentimiento irrenunciable de arraigo, pero las nuevas generaciones nacerán y vivirán en un nuevo lugar que en realidad son dos viejos hermanos, ahora juntos. Tal vez ellos no sepan agradecer el esfuerzo de quienes hoy lo hacen posible, pero se beneficiarán de sus ventajas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY