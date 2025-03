Comenta Compartir

El día 14 de este mes asistí en una parroquia de Badajoz al funeral córpore insepulto de mi tía Josefa. Antes de comenzar pasé a ... la sacristía para pedir la anuencia del celebrante para que la hija de la difunta, atendiendo al deseo de aquella, pronunciara unas palabras. La finada durante muchos años había sido feligresa de la parroquia asistiendo a la eucaristía y grupo de vida ascendente, por lo que había pedido que el acto se celebrase allí, en su comunidad. El celebrante comenzó la extensa homilía diciendo que no conocía a la difunta ni sabía nada de la familia. Seguidamente se ciñó al evangelio proclamado sin más alusión a la fallecida. Eso sí, al final nos recordó el purgatorio. Cierto es que se acercó al primer banco para dar la paz a la familia. La hija sin caer en exceso de contenido ni de extensión hizo una hermosa semblanza de su madre. El día 16 asistí en la capilla del tanatorio Puente Real a otro funeral en el que el sacerdote –David– pronunció una ajustada, sencilla y cercana homilía. En los funerales a los que he asistido he escuchado de todo, profundas, sentidas y ricas homilías y otras infumables. No pido panegírico que abomino, solo cercanía, empatía y caridad cristiana. Estoy un poco harto de largas homilías, apocalípticas y reprobatorias. Lo hablo frecuentemente con Fran Tarriño, sacerdote amigo.

Hace tiempo le pedí a mi buen amigo Pepe Losada, que fuese preparando la homilía de mi funeral y me la diese a leer, no quiero correr riesgos. No obstante, viendo como está el patio, a lo mejor dejo constancia que sin más me lleven directamente al cementerio, sin velatorio ni funeral córpore insepulto.

