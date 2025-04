Las fundaciones, claves en la transformación de Extremadura

Es evidente que el término fundación está aceptado y asimilado por la sociedad extremeña y española. Sin embargo, estoy segura de que muchas personas se ... preguntarán para qué sirve una Fundación y cuáles son los objetivos para los que se crea. Porque a pesar de que estamos muy acostumbrados a colaborar con ellas, apoyarlas o incluso a recibir su ayuda, no siempre se conoce su estructura jurídica y la forma en la que se desarrolla.

Partiendo del concepto básico una fundación es una organización sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tiene afectado del modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general y cuyos beneficiarios son colectividades genéricas de personas. Esta definición es la que aparece publicada en la página de la Asociación Española de Fundaciones de la que la Fundación Caja Extremadura que presido forma parte en su junta directiva. Así, la Asociación Española de Fundaciones es una asociación privada e independiente de ámbito nacional que agrupa a 835 fundaciones españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación. Es la entidad más representativa del sector a nivel nacional y la segunda más importante en Europa. Su misión es trabajar en beneficio del conjunto del sector fundacional en favor de su desarrollo y fortalecimiento.

La AEF se constituyó el 22 de enero de 2003, como resultado de la fusión del Centro de Fundaciones y de la Confederación Española de Fundaciones. Es heredera del trabajo y la experiencia de más de 30 años de las dos asociaciones que la precedieron. Tiene tres fines principales que son representar y defender los intereses de las fundaciones españolas, fortalecer y articular el sector, y mejorar la profesionalización y la gestión de las fundaciones contribuyendo a su transparencia y buen gobierno. En este sentido, por tanto, el primer elemento que debemos de dejar claro para entender el funcionamiento de una fundación es que esta no tiene como objetivo lucrarse. Aunque esto no significa que no pueda obtener beneficios como resultado de su actividad. Sino que dichos resultados no pueden dedicarse a otro fin que no sea reinvertirlos en la fundación y en el fin para el que ha sido creada dicha organización.

Dentro del marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que guiará la ejecución de los fondos europeos, se reconoce la consistencia de los proyectos e iniciativas de las fundaciones con los objetivos del mismo. De acuerdo con el informe elaborado por Esade y liderado por SpainNAB, una de las fuentes de capital para la inversión de impacto son las fundaciones (10%) cuyo capital gestionado asciende a 242 millones de euros.

Las medidas que recoge el plan establecen cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. La consistencia del plan en relación con otras iniciativas a nivel nacional señala que a los proyectos de carácter regional y local se suman los de empresas y asociaciones empresariales, fundaciones y otros colectivos que se han movilizado y han propuesto múltiples proyectos para ser financiados con los recursos del plan de recuperación.

Desde la Asociación Española de Fundaciones (AEF) se ha trasladado a los distintos poderes públicos la necesidad de que se reconozca el papel que las fundaciones deben desempeñar en el desarrollo de los fondos de recuperación. Las fundaciones han demostrado ser un mecanismo flexible y eficiente en la gestión de recursos públicos que permiten atender con celeridad muchas demandas sociales, especialmente para complementar las actuaciones del sector público. Por ello, las fundaciones pueden contribuir más aún si cabe al desarrollo desde España del Plan de Recuperación para Europa con proyectos realistas, pegados al terreno y a las necesidades sociales, que contribuyan a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la pandemia, a iniciar la recuperación europea y a preservar y crear empleo.

Las organizaciones del Tercer Sector cuentan con el conocimiento de la realidad social y el trabajo especializado en el terreno, así como con una experiencia anterior en la formulación y ejecución de proyectos europeos.

Las fundaciones tienen la capacidad de promover la cofinanciación de los proyectos, en particular de la financiación privada y, en algunos casos, la coinversión en proyectos sociales. También cuentan con experiencias de colaboración público-privada, así como entre entidades privadas de distintos sectores; todas ellas, fórmulas de actuación que serán necesarias en el desarrollo de los planes de recuperación.

Para llevar a cabo una verdadera transformación el tejido fundacional necesita también abordar aquellas reformas estructurales necesita, necesitamos, para desarrollar toda nuestra capacidad e impacto social. Solo desde la transformación seremos capaces de transformar.

Me parece muy interesante traer a colación un concepto muy actual, las llamadas fundaciones comunitarias, que son organizaciones no lucrativas cuyo fin es fortalecer y articular la comunidad en la que trabajan, bien sean localidades, comarcas, pequeñas ciudades o barrios, canalizando recursos y competencias para la resolución de necesidades e iniciativas de interés común a dicha comunidad. Estas forman un movimiento global, pero no hay dos idénticas, porque todas ellas están adaptadas a la historia, la cultura, y las tradiciones locales, en la búsqueda de soluciones a los problemas de su propia comunidad y en un determinado contexto histórico, que son siempre únicos.

Estas fundaciones a veces se denominan también «fundaciones cívicas». Las fundaciones comunitarias de todo el mundo sí que comparten cuatro capacidades básicas, que deben alcanzar durante sus primeros 1.000 días de vida: saber escuchar a la comunidad, saber entregar a las ONGs, saber ser útiles para los donantes y saber comprender las necesidades y oportunidades que enfrenta la comunidad.

Entre sus principales objetivos el contribuir a mejorar la vida de las personas en un ámbito geográfico limitado a lo local y claramente definido, fomentar la cohesión de la comunidad, ayudando a esta a decidir estratégicamente sobre sus necesidades y el modo de abordarlas, en colaboración las organizaciones de la zona o desarrollar políticas y prácticas abiertas y transparentes en relación con todos los aspectos de su actividad, rindiendo cuentas públicamente.