Los dueños de Atrio, Jose y Toño, estaban iniciando su actividad en la Plaza de los Maestros cuando me encargaron que les hiciera una entrevista ... para una prestigiosa revista de turismo. Concretamente se la hice a José Antonio Polo y, en algún rincón de mi casa, desconocido para mí, debe estar la cinta de casete en la que la grabé, que me sirvió para escribir un reportaje de cinco páginas. Como yo también estaba iniciando mi andadura como escritor de turismo, pedí ayuda a María Dolores Maestre, a la sazón directora provincial de Turismo y más experta que yo en esas lides entrevistadoras. Recuerdo, de todo lo que me dijo José Antonio, que su «sueño era tener un hotel en la Ciudad Antigua». Ahora se ha cumplido doblemente y se inicia su andadura en un tercer edificio, del siglo XX, aunque con elementos en la fachada del siglo XVI.

La Fundación Atrio Cáceres va a ser un gran empujón para el desarrollo social de nuestra ciudad, con ánimo de proyectarse al resto de Extremadura. Sus promotores quieren que lo que ha sido su proyecto de vida no se pierda cuando ellos falten y de esa forma devolver a la sociedad extremeña lo que de ella han recibido (aunque lo han conseguido con su esfuerzo y mucho trabajo). Quieren restaurar el patrimonio artístico, aportar formación en gastronomía, en arte, en música y danza (sobre todo con los niños porque estimula su desarrollo intelectual), en mejorar la educación en general... La otra opción era venderlo todo y marcharse, pero han elegido quedarse y que su obra perdure en el tiempo. Su primer proyecto musical (aparte de lo que están desarrollando en el colegio Castra Caecilia, donde tienen un ahijado), es el Festival de Bolsillo a realizar en enero de 2023, que tendrá como escenarios la Concatedral de Santa María, el Museo Vostell, la iglesia de San Juan y el Gran Teatro, con intérpretes de primer nivel. Ya pueden sacarse las entradas en la web de Gran Teatro, porque los demás conciertos serán gratuitos. Termino con ese refrán castellano que dice: «Obras son amores y no buenas razones». Porque muchas personas aman a Cáceres, pero no hacen nada por la ciudad.

Cartas al director