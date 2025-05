Funcionarios de prisiones

Comenta Compartir

Las prisiones han sido y siguen siendo un mundo cerrado y oscuro del cual la sociedad tiene poco o ningún conocimiento de lo que ocurre ... ni de cómo son. Los funcionarios, sin ningún reconocimiento institucional y arriesgando nuestras vidas en muchas ocasiones, hemos tenido que ir solucionando los conflictos (peleas, intentos de suicido, etc), que ocurren en una colectividad que por sus propias características son, en la mayoría de las ocasiones, difíciles de encauzar, sin que ninguna de las administraciones penitenciarias que hasta la fecha han tenido competencias sobre prisiones se haya ocupado de nuestra situación. Nadie se ha preocupado por nuestra formación profesional, por los medios materiales y humanos para que el funcionamiento de las prisiones siga siendo lo más normal posible y mucho menos de que nuestras retribuciones se corresponden con las funciones realizadas, ya que fundamentalmente eres garante del orden pero otras veces tienes que hacer de psicólogo, primeros auxilios, etc. La Administración actual no es que no reconozca nuestra labor, sino que poco a poco va proporcionado a la sociedad la información suficiente de quiénes son los verdaderos trileros del sistema penitenciario. El ministro Fernando Grande-Marlaska y Ángel Ortiz, a la sazón secretario general, han promovido a base de pluses a los directores y demás mandos la concesión de terceros grados sin importarle que asesinos vuelvan a cometer delitos aún en contra de los criterios de las juntas de tratamiento de las diferentes prisiones con las consecuencias recientes de todos conocidas. También suprimen la presunción de veracidad de los informes de los funcionarios de tal forma que son estos los que tienen que demostrar la verdad de las afirmaciones que contienen los mismos, se instalan cámaras para controlar que los funcionarios no nos extralimitemos en el ejercicio de nuestras funciones y con todo esto resulta que es la propia subdirectora de Seguridad de la cárcel de Villena la que resulta ser investigada judicialmente por una supuesta agresión sufrida por unos funcionarios, según ella sospechaba, y que presuntamente ha supuesto ser falsa. Ante esta situación queda claro que el cáncer de la administración penitenciaria no se encuentra en los funcionarios de prisiones sino en los que nos dirigen, que no dudan en anteponer sus intereses políticos a la seguridad de los ciudadanos.

Temas

Cartas al director