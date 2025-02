Funcionarios de mesa

Comenta Compartir

El actor Emilio Gutiérrez Caba ha criticado a los funcionarios por haber cobrado lo mismo durante la pandemia. En cambio habla bien de los policías, ... sanitarios y bomberos. No se puede generalizar. Durante el confinamiento muchos funcionarios siguieron trabajando, entre otras cosas porque el público siguió enviando documentación vía postal y telemática. Las pensiones y otras prestaciones siguieron pagándose. No solo trabajaron los empleados de los supermercados, la banca y los farmacéuticos, además de otros trabajadores considerados esenciales. Una funcionaria del SEPE denunció en los magazines el acoso que sufrió por parte de algunos trabajadores pendientes de un ERTE. Cuando España iba bien los trabajadores del sector privado se rieron de los sueldos de los funcionarios. Gutiérrez Caba omite que no todos los policías son buenos, que los bomberos no intervienen diariamente y que cuando la covid mataba más, no todos los sanitarios estuvieron al pie del cañón. Cuestión aparte de quienes se rieron de la pandemia, como los parisinos que visitaron Madrid mientras los madrileños no podían visitar a sus madres. O cuando empezó la desescalada las calles y los veladores se llenaron de gente. Hay trabajos de oficina, con o sin atención al público, que generan más estrés que otros realizados por funcionarios de calle. Y el cine español y las series, más el teatro, siguen sin gustarme. Y Resines se echó unas risas después de su numerito ante una oficina del INSS. Dijo que le quedó una buena pensión.

