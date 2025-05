Comenta Compartir

Sabemos que los ciudadanos en determinados países tienen sus formas de vida y que los políticos circulan por atajos diferentes, pero lo normal en democracias ... parlamentarias como la nuestra, legal y legítima, es que nuestro comportamiento sea honesto, decente y limpio por una cuestión de principios, moralidad, educación, colaboración y ética, y nuestro espíritu no puede ser otro más que el de ayudar al gobierno que nos represente; sea el que sea... Los partidos en la oposición lo que no pueden ni deben hacer es, estar todo el día mareando la perdiz, con insultos, afrentas, ultrajes, improperios hasta dentro del Parlamento, que tampoco entiendo cómo y porque se permiten; porque una cosa es discutir con educación con el gobierno por determinados temas en los que no se esté de acuerdo y otro formar el expolio o marcharse a Bruselas para insultar y desprestigiar, descomponiendo maliciosamente temas económicos que aportan beneficio a la ciudadanía.

Luego, ¿quién no funciona aquí?, el Gobierno de la mano de Pedro Sánchez que no para en casa ni para estornudar, que empezó la legislatura teniendo que quitar del medio con un voto de censura al presidente que había y soportar distintas manifestaciones de grupos que malvivían por la maléfica reforma laboral impuesta por Rajoy; más tarde los pensionistas, la inesperada 'Filomena', la dichosa pandemia que llevamos ya dos años con ella y sin tener muchos medios por la privatización sanitaria del anterior gobierno y, sin embargo, hemos sido de los mejores países del mundo en las vacunaciones. Y por si nos faltara algo, en La Palma ya llevamos dos meses de calvario y nuestro presidente ya la ha visitado seis o siete veces para ayudar; y esto sin olvidar los viajes de obligado cumplimiento por nuestra península y EE UU, París, Roma, Reino Unido, Bruselas, Glasgow, Portugal, etc. Vamos a ser más sensatos y ya veremos quién de verdad no funciona como debe.

