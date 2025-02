Rosa Belmonte Domingo, 25 de septiembre 2022, 01:16 Comenta Compartir

Hace años, una editorial importante me propuso escribir a favor de fumar. Dije que no, pero no porque estuviera en contra de fumar. Y era antes de las prohibiciones en interiores. La primera vez que fui al cementerio de Arlington me sorprendió que no se pudiera fumar. Ya digo, todavía se podía fumar en los restaurantes de EE UU. Supongo que era por las posibles colillas en el suelo o por el respeto, no sé.

Ahora Cataluña prohibirá fumar en las terrazas de los restaurantes y en las paradas de autobús, adelantándose a una ley estatal en ese sentido que lleva un año sobre alguna mesa. Lo de las paradas de autobús es fácil, te sales de la marquesina. ¿Pero las terrazas? Empiezo a entender a esos chiflados de 'The Leftovers', los del Remanente Culpable, fumando sin parar. Los cigarrillos son una declaración de fe. Tienen la sensación de que no hay futuro y no tienen que preocuparse por su salud. Ya lo dice Luis Enrique: el futuro no existe.

