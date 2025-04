La fuerza de la sociedad civil

El pasado miércoles tuve el honor de asistir a la jornada sobre 'Mediación empresarial y competitividad', brillantemente organizada por la Cámara de Comercio de Badajoz. ... Entre otros, intervinieron María Félix Tena, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y gran jurista, y Adolfo Díaz-Ambrona, joven y brillante abogado del Estado, secretario general de la Cámara de España y vicepresidente del Centro Español de Mediación, que tendría, además, una brillante carrera política si se lo propusiera.

Clausurado el acto por el presidente de la Junta de Extremadura, hizo referencia a la necesidad de fortalecer la sociedad civil –creo que llegó a decir literalmente «regar la sociedad civil»–. Efectivamente son importantes sus palabras y voluntad, pero, eso sí, siempre que no moleste, pensé.

Entiendo que esa manifestación de buena voluntad en fortalecer, impulsar o 'regar' la sociedad civil, presente en todos los representantes políticos y no solo del presidente de la Junta de Extremadura, es un objetivo loable y deseable pero, eso sí, siempre que esa sociedad civil no moleste a las instituciones y, sobre todo, no incomode a sus representantes y a quienes las dirigen.

La financiación de las organizaciones empresariales y sindicales los convierten en instrumentos al servicio de quien les financia

La sociedad civil es precisamente eso, civil. Es un conjunto de ciudadanos libres, con su pluralidad, sus divergencias y sus creencias, con sus distintos modos de ver el futuro y sus diversas formas para alcanzarlo. Es pluralidad, autonomía, capacidad, liderazgo y, sobre todo, libertad.

En este convencimiento, permítanme aportar una serie de reflexiones sobre distintos aspectos en los que una verdadera sociedad civil debe basarse y que fortalecerían esa imagen dinámica, creativa y de impulso que la hacen necesaria.

Uno de los pilares en que debe basarse la sociedad civil pasa por la necesaria independencia de las organizaciones. Significa esto que deben estar alejadas de toda injerencia de elementos ajenos a la propia organización, de los intereses, legítimos o no, de otras organizaciones, instituciones o empresas. La independencia no está solo en los estatutos, sino que debe estar gravado en el espíritu no solo de los miembros de la organización, sino de aquellas otras que hoy en día están acostumbradas a 'tirar' de apoyos y adhesiones para sus propios intereses y circunstancias.

Otro requerimiento con que debería contar es la profesionalidad. A buen entendedor, pocas palabras bastan, aunque el buen entendedor quizás no tenga la cualificación, experiencia y sensibilidad para enterarse. Nos hacen falta organizaciones dirigidas por personas que tengan conocimiento y experiencia que aportar a los demás. No nos valen representantes que quieran estar por tener un empleo, un cargo, un boato, un reconocimiento público o una retribución. Cada organización de esa sociedad civil está obligada a contar con el talento, las aportaciones creativas e incluso con los errores pasados que forjan la experiencia.

La democracia interna en las organizaciones es la piedra angular. Parece mentira que tras casi cuarenta y tres años desde la aprobación de la Constitución y en un sistema democrático que se ha demostrado eficaz, todavía tengamos que pedir y exigir a determinadas organizaciones eso que damos en llamar democracia interna.

Muchos órganos se convierten en aparatos al servicio de la subsistencia y mantenimiento de aquellos que han llegado a su dirección. No solo se trata de acallar al discrepante, sino de actuar con una más que dudosa transparencia y utilizando para sí los medios que facilita la propia organización. Bien es sabido que «quien se mueve no sale en la foto», porque el aparato, la falta de democracia interna, castigará. De ahí, lo del seguidismo, los silencios, la falta de participación activa.

Y por último hay algo que quiero comentar porque está, a mi entender, tomando un cariz preocupante y escandaloso. Sabemos que tanto las organizaciones sindicales como empresariales, son reconocidas en nuestra Constitución por su contribución «a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios», a los que se les dota de libertad para el ejercicio de su actividad así como un funcionamiento democrático.

Ahora bien. Me pregunto hasta qué punto eso es así. La financiación de las organizaciones empresariales y sindicales los convierten en instrumentos al servicio de quien les financia, de quien paga, de quienes facilitan fondos, instalaciones y prebendas. Se convierten en un instrumento dependiente y, por tanto, cautivo de los intereses de quien les da de comer y les sobrealimenta.

No es de recibo que estas organizaciones, pese a su indudable importancia, hayan generado estructuras mastodónticas y sobredimensionadas cuyo consumo de fondos públicos vaya año tras año en continuo crecimiento con cargo a los presupuestos públicos. Así, mientras se pague, se tendrá sumisión, silencio, obediencia, acatamiento. Y eso es todo menos libertad. Es todo menos una verdadera sociedad civil.