Las fuentes refrescan...

Hace unos días me encontré con una familia alicantina, que al parecer no es la primera vez que vienen por Mérida, utilizando sus visitas para ... conocer al mismo tiempo el sur gaditano y ciudades portuguesas; y créanme nos visitan porque consideran a Mérida como la mejor metrópoli de España por las zonas verdes que mantenemos y por su ámbito romano para poder disfrutar de nuestro Patrimonio de la Humanidad. Me hablaban con mucho entusiasmo del Acueducto de los Milagros por su altura, del Arco de Trajano por ser la entrada del Cardo Máximo en la capital; del Templo de Diana que de noche y alumbrado es todo un espectáculo obligatorio para no pasar de largo , me hablaron del Teatro y Anfiteatro, del Circo, de la Alcazaba y hasta del Museo Nacional de Arte Romano, que es único. Hablamos largo y tendido sobre todos los aspectos de la ciudad, seguramente porque les agradó la compañía, pero me comentaron un tema que no me agradó tanto y es que después de alabar la vegetación con arboles distintos, palmeras de todo tipo, jardines con flores y mucha vegetación; incluso me comentaron que Mérida tiene casi 20 metros cuadrados de vegetación por vecino, cuando lo normal suelen ser entre 9 y 10, lo que no entendieron es que en días festivos o fines de semana haya fuentes en el centro de la ciudad sin funcionar y que eso ocurra en Mérida teniendo como tenemos un río principal (Guadiana) y un secundario (Albarregas) con Proserpina y Cornalvo en reserva.

Y lo que si les agradó muchísimo de Mérida es la actividad deportiva que pudieron observar en los parques y jardines viendo a jóvenes y mayores realizando actividades deportivas como el senderismo, la gimnasia, el tai-chí, la pesca y hasta el piragüismo, etc., etc. La despedida fue muy bonita con la seguridad de que volverán.

