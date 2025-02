La fuente de Badajoz lleva meses sin agua

Comenta Compartir

La fuente de la rotonda Isabel de Portugal es ya todo un referente en Badajoz. Localizada en un sitio estratégico de Badajoz, a la entrada ... viniendo por Olivenza, se levanta majestuosa, con toda su longitud y anchura cuando se utiliza para su objetivo que es como toda fuente, para alegrar la ciudad, refrescarla, además de posar para miles de fotógrafos que por allí se acercan. Pero desde hace meses, concretamente desde junio de 2021, no sale ni una gota de agua, y es por ello que me atrevo a escribir a HOY para recordárselo a los dirigentes del gobierno de nuestra ciudad. Son muchos meses ya, ¿no les parece? ¿Qué le ha pasado a la fuente Isabel de Portugal? Nuestra fuente bonita está triste, ya no se acercan paseantes por ella, ni se hacen fotos, ni las podemos ver en nuestras redes sociales, y además nadie parece saber nada. Me he puesto en contacto con la Asociación Cívica de Badajoz y tampoco me pueden informar porque no tienen ellos noticia de lo sucedido. Desde aquí hago un llamamiento a nuestros políticos o administraciones para que lo solucionen lo antes posible, y si es un problema técnico, por favor soluciónenlo lo antes posible. ¡La echamos mucho de menos!

Cartas a la directora