Fuegos sin control

Carta abierta al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara: presidente, asistimos con cierta normalidad un verano más a una oleada de fuegos ... en las zonas más emblemáticas de nuestra querida Extremadura. Veo con tristeza que cada verano sea sinónimo de fuego y aceptemos tales circunstancias con cierta normalidad por producirse los mismos año tras año. Realmente no sé por qué no acabamos con esta dramática situación que cada verano se repite. Lo que sí sé es que nuestros bosques se queman, nuestro entorno pierde su seña de identidad y los extremeños disponemos cada año de menos recursos forestales, lo que nos afecta como sociedad extremeña. Presidente, sé de su compromiso y conciencia por nuestra naturaleza y por el cuidado del medio ambiente, pero desconozco por qué no ponemos remedio a esta sinrazón.

Entiendo que siempre existan justificaciones posibles, que no sea un tema fácil de abordar, que se acuda a la siempre manida falta de recursos económicos y falta de personal suficiente para atender una eficiente gestión de nuestros montes, pero para estos temas que son de capital importancia, señor presidente, no hay excusa posible. Debemos mover cielo y tierra para que se materialice un plan de trabajo conjunto con todas las fuerzas políticas que ostentan representación en el parlamento extremeño que sea capaz de dar respuesta a esta situación, instando a que de manera unánime se cree un plan estatal contra los incendios en el que se aborden las deficiencias que sean necesarias y se acuerde modificar las normas, los acuerdos, lo que sea necesario para avanzar en ese sentido. En definitiva, que seamos capaces de avanzar cada año en la prevención y junto a esa prevención se habiliten estrategias que eviten la propagación con tanta facilidad del fuego. El fuego debemos apagarlo en invierno, se debe prever con nuevas medidas, porque las que hasta ahora rigen están fallando. ¿Por qué no creamos una ganadería publica que además de generar empleo sirva para limpiar nuestros montes y no dejar tanto pasto que sirve de gasolina para propagar los fuegos?, ¿por qué no existe un pacto estatal donde además de la UME, a parte de los militares se les habilitara para guardar nuestros bosques en el verano y así disuadir a los pirómanos?, ¿por qué no se modifica el Código Penal y se endurecen las penas de verdad y a conciencia como se ha hecho con otros asuntos, como el de violencia de genero? Habría que equiparar el que incendia nuestros bosques con el que comete un homicidio o asesinato, porque no deja de quitarnos la vida, de una manera u otra y sin distinción alguna; nos lo hace cómo sociedad en su conjunto. No hay excusas, señor presidente de la Junta de Extremadura.

