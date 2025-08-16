HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
La UME lucha contra un fuego.
Editorial

Fuego contra el negacionismo

La emergencia de los incendios, que siguen sin dar tregua nutridos por un calor abrasador, plasma la peor evidencia de la crisis climática

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:54

España se dispone a cumplir una semana convulsionada por una oleada de incendios que se ha cobrado ya tres vidas, innumerables desgarros personales y un ... volumen de hectáreas de terreno forestal arrasado que se asoma a los más negros récords de la historia reciente. Un combate que está obligando a movilizar todos los recursos disponibles, con síntomas de extenuación en las poblaciones de las comunidades más afectadas –Castilla-León, Galicia y Extremadura– y temores en otras, porque la esperanzadora confirmación de que los devoradores fuegos de Zamora y León están ya bajo control se ha visto aguada por la persistencia de otros focos y la aparición de nuevos que continúan sin dar tregua a los responsables institucionales concernidos y a los equipos de emergencia; una virulencia agravada por la sequedad del entorno natural y unos vientos traicioneros que están dificultando al límite las tareas de extinción. Pero las particulares circunstancias que determinan cada uno de los frentes y la inquietante constatación de que buena parte de los incendios están provocados intencionadamente –una culpabilidad humana directa a la que el endurecimiento paulatino de la legislación punitiva no ha logrado poner coto– no puede orillar una realidad circundante: las temperaturas al rojo vivo derivadas del calentamiento global. Baste consignar que, en medio del calor abrasador que está dando oxígeno a las llamas, ciudades del norte como Bilbao u Oviedo rebasaron ayer los 40 grados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas
  2. 2 El incendio de Jarilla se reactiva a causa del viento y obliga a confinar Casas del Monte
  3. 3 Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones
  4. 4 El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía Nacional la aparición de heces en su piscina
  5. 5 Estas son las carreteras afectadas este viernes por los fuegos en Extremadura
  6. 6 Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella
  7. 7 Bautista pide que no se genere alarmismo tras los bulos del incendio de Jarilla
  8. 8 Extremadura pide ayuda para combatir los incendios ante la situación de «extrema gravedad»
  9. 9 Muere Mercedes Moreno Morán, Medalla de Extremadura en 2011
  10. 10 Incendio forestal en Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Fuego contra el negacionismo

Fuego contra el negacionismo