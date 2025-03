El frontón en Cáceres

Comenta Compartir

Hace ahora casi un año nuestro paisano Alberto Ginés consiguió la medalla de oro de escalada en Tokyo, aún no se la habían colgado y ... ya nuestra consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, anunciaba la construcción de un rocódromo de última generación en la ciudad deportiva de Cáceres que llevaría su nombre. Según dijo, llevaban trabajando en ese proyecto desde 2019 y el presupuesto era de medio millón de euros, lo ubicarían en las instalaciones del frontón cubierto, las únicas de este tipo que existen en Extremadura y como consecuencia desaparecería la práctica de los deportes de pelota. El 22 de abril pasado volvieron a anunciar que de los 43 millones de los fondos Next Generation de la UE, 3 se destinarían a la construcción de un rocódromo profesional (en el frontón cubierto), la adecuación del frontón descubierto y la mejora de la accesibilidad del edificio. Hace unos días, en la presentación del campeonato de España de escalada que se celebrará en la plaza Mayor de Cáceres lo volvieron a anunciar por tercera vez, eso sí, se han cuidado de indicar dónde irá ubicado, habló de un recinto en la Ciudad Deportiva. Aún hay más, hablaron de tres fases y ninguna de ellas contempla la adecuación del frontón descubierto como prometieron en abril. Si el proyecto sigue adelante tal cual, desaparecerían los deportes de pelota en Cáceres. Creemos que un deporte no debería fagocitar a otro por muy de moda que esté y que deberían hacer todo lo posible por compatibilizar ambos, o al menos habilitar una instalación alternativa para que sigamos practicando el frontenis, como lo venimos haciendo desde 1990, algunos, la mayoría, ya no tenemos edad para reciclarnos al tenis, al pádel o al bádminton. Por favor, señora consejera, haga lo que esté en su mano para que los deportes de pelota, en particular el frontenis, no desparezcan de Cáceres y que podamos seguir al menos como hasta ahora, practicándolo dos o tres veces por semana, porque es importante para evitar nuestro deterioro físico y cognitivo y además afianza las relaciones sociales.

