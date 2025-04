'Non hay fronteiras'

Comenta Compartir

Así termina una canción titulada 'Terra' cantada en gallego. Al fondo en la pantalla aparecen imágenes de nuestra historia no muy lejana y en algunas ... zonas todavía actual: mujeres lavando en el río, calles empinadas de pueblos remotos (muchos vecinos venimos de ahí). Es curioso el montaje de dichas imágenes en blanco y negro pero con una connotación que a una le hace abrir los ojos: «Yo vengo de ahí». Por otro lado, la puesta en escena, panderetas, castañuelas y bailes que recuerdan a cualquier región. Cualquiera, porque como exclaman las tres chicas: «Terra. No hay fronteras». En un país que debería sentirse orgulloso de su multilingüismo, y tras sufrir años de vergonzosa incultura, no sé cómo no se lleva este grito a Europa. Portugal por lo visto la quiere, sí, esa lengua y esa bandera. Nosotros seguimos en blanco y negro.

