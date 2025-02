¿Quién frena a Putin?

Es la pregunta que se hacen muchas personas ante la invasión rusa en Ucrania. La jugada –chantaje– de Putin es clara: el mundo occidental no puede responder con armas porque se desencadenaría la III Guerra Mundial, con el temor añadido de que fuera la última ... en este planeta por la potencia destructiva nuclear. Las medidas económicas impuestas sobre los capitales rusos son de efecto retardado y las armas enviadas a la resistencia ucraniana tampoco garantizarán otro desenlace que el de la rendición, aunque se añada un tiempo mayor de sufrimiento a la población y aumente el tiempo para el éxodo masivo.

La respuesta, por tanto, al encabezamiento de este artículo, abarca tres supuestos. Uno, la presión internacional (EE UU y la UE), con las medidas económicas adoptadas, la condena de la ONU y la posibilidad de que China se incline –en contra de sus intereses– a favor de la paz. Dos, por la propia «rebelión» del pueblo ruso cuando empiece a sentir los efectos del aislamiento económico. Y tres, la insurrección de la propia oligarquía capitalista rusa cuando palpe la disminución de sus desorbitados y ventajosos beneficios.

Cuando hablamos de forma general del «pueblo ruso» conviene de inmediato recordar que Rusia es el mayor país del mundo y que dos terceras partes de su territorio está en Asia, separado por esa cordillera geográfica y psicológica de los Urales. En contraposición, dos terceras partes de su población están en el lado europeo.

Es complicado aventurar que el movimiento contra la guerra sea mayoritario en todas las sociedades de la federación rusa

¿Qué piensa la mayoría de esta parcelación europea? Difícil acudir a encuestas fidedignas por el control que ejerce el gobierno de Putin sobre los medios de comunicación.

Y la cuestión viene de antiguo. Baste recordar la ausencia total de libertad en el régimen comunista. Y la transición, tras el impulso de Gorbachov (para Putin un enemigo y un traidor) con la 'Perestroika' trajo consigo el desmembramiento de la URSS. La población ansiaba alcanzar el grado de bienestar europeo pero las medidas liberales a ultranza de Yeltsin llevaron a la ruina a muchos ciudadanos que perdieron sus ahorros y como consecuencia algunos, incluso, añoraron la etapa anterior. La nueva economía fue conquistada (heredado el poder) por los antiguos oligarcas del soviet que pasaron a engordar las listas de millonarios corruptos que se han desparramado por lo bancos y empresas occidentales. (Mafia a lo grande).

En la actualidad, de todos es conocida la suerte de los opositores a Putin. ¿Qué piensa, en definitiva, una mayoría del pueblo? ¿A favor de Putin debido a la propaganda o es ajena a la toma de conciencia de la tragedia que se ha desencadenado? Hay una consecuencia palpable: el aislacionismo. El ruso medio se ha centrado en sobrevivir, en adaptarse al capitalismo que ha sustituido al comunismo feroz del Estado. Europa está lejos. Incluso persiste la imagen de que Europa (a la que se desea imitar por su grado de desarrollo socioeconómico) es hostil a la Federación Rusa. Imposible saber, por tanto, el apoyo a Putin en su invasión de Ucrania para recuperar el sueño de la antigua URSS.

No hay que olvidar que Rusia ha sufrido dos invasiones 'europeas' (la francesa de Napoleón y la alemana de Hitler, no hace tanto) y, por el contrario, Rusia no ha atacado al resto de Europa en los últimos siglos.

El alma rusa, la situación de una gran parte de la sociedad, fue expuesta por los novelistas prerevolucionarios (que no los prorevolucionarios), Iván Turgueniev, Tolstoy (León, y Alexis), Nikolái Gógol, Fiódor Dostoyevski, Alexander Pushkin, Antón Chéjov, el ucraniano Mijaíl Bulgakov, etc. Tuve un profesor de Historia –amigo de Franco y nada sospechoso de filocomunista– que nos ilustró las causas por las que el marxismo triunfara de forma tan radical en la Rusia de los zares, en contra de las iniciales predicciones de Marx que contemplaba la implantación de su doctrina en sociedades más industrializadas, como la inglesa, por ejemplo y que se desprendía de las páginas de las novelas de esos grandes y geniales escritores citados. Todo estaba en los libros de esos literatos, como se desprendía de 'Las almas muertas' de forma estremecedora y clarividente, de Gógol.

Mas tarde, los excesos y el horror de la dictadura soviética se reflejarían en el 'Archipiélago Gulag' de Alexander Solzhenitsyn y, de otra forma, en 'El doctor Zhivago' de Boris Pasternak. Más tarde 'Vida y destino' de Vasili Grossman, y antes, de otra forma, 'La madre' de Máximo Gorki y su fe en la revolución para cambiar su mundo.

Parece claro que la parte asiática no siente identificación alguna con los europeos. Europa, su historia y sus ambiciones, son algo lejano y desconocido para la mayoría.

Olga Novikova, en el libro 'Relaciones entre Europa y Rusia en los siglos XIX y XX', editado por la Fundación Academia Europea de Yuste, deja bien a las claras el pensamiento de la actual población rusa, que se debate entre el aislacionismo, el euroasianismo y el acercamiento a la cultura antigua europea; prevalece la imagen de que la UE es una marioneta en manos de Estados Unidos de América. Ante este panorama, complicado está aventurar que el movimiento contra la guerra sea mayoritario en todas las diversas y complejas sociedades de la federación rusa.

Por lo tanto, me temo que ninguna de estas tres posibilidades de parar la guerra llegue a buen puerto, y que hemos inaugurado otra triste etapa histórica en la geopolítica mundial, con la pavorosa espada de Damocles de la guerra total sobre nuestras cabezas.