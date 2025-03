Fraternidad universal

Por nuestro trabajo en la UEx hemos tenido la gran suerte de conocer y hacer amistades con personas de distintas nacionalidades, razas, culturas y religiones. ... De todos ellos hemos aprendido mucho y la experiencia siempre ha sido enriquecedora. Ha sido un buen legado también para nuestros hijos con la mente abierta al conocimiento de que buenas y malas personas las hay en todos sitios, que nadie está en la posesión de la verdad absoluta y que no se puede generalizar ni juzgar lo que se desconoce. Cuando eran pequeños, mi hijo observaba y mi hija, mucho más extrovertida, cada vez que venía alguien extranjero al departamento y a casa me preguntaba: ¿qué idioma?, ¿qué color?, ¿qué come? ¿en quién cree?... y en alguna ocasión me preguntó que de todas las religiones cuál era la verdadera y la mejor. Yo le respondí que todas eran buenas y cada uno según donde nació y sus tradiciones tenía una distinta pero que todas llegaban al mismo sitio, a un ser bueno ejemplo a seguir que nos decía cómo debíamos hacer el bien y la paz para todos. Eso la tranquilizaba.

Centrándonos en nuestra convivencia con musulmanes (de Turquía fundamentalmente, pero también de Marruecos, Túnez, Argelia, etc), aprendimos lo que es tomarse en serio sus creencias. Rigurosos con sus rezos y costumbres, muy respetuosos con los mayores y la familia, y con el objetivo de hacer feliz al que le rodeaba. Los musulmanes practicantes a los que acompañábamos a la mezquita en Badajoz, y a los que ayudábamos a orientarse hacia La Meca en sus rezos tanto en casa como en el trabajo, nos daban ejemplo de cómo cumplían con rigurosidad lo que sus enseñanzas religiosas les habían transmitido. Lo mismo cuando nosotros íbamos a su país, todo se organizaba (visitas, viajes, trabajo...) teniendo como prioridad integrado en su vida sus obligaciones religiosas; hacer el bien y hacernos sentir agasajados y felices era su prioridad. Son gente fantástica, con muchísimos valores. Aquí nosotros les respetábamos sus cosas, yo por ejemplo compraba carne halal (muy buena, por cierto) para poder comerla todos y tenía mucho cuidado de no incluir ningún elemento que ellos no tuvieran permitido.

Alguna vez un amigo de Turquía, catedrático y jefe del departamento con el que trabajábamos y que nos enviaba a la UEx a gente de su grupo, nos preguntó preocupado «¿nos veis buena gente? ¿No os importa que seamos musulmanes? Es que con esto de muchos nos relacionan con grupos radicales terroristas, en algunos sitios no nos quieren y ni nos miran». Yo le contesté que tranquilo, que en mi país también estaba ETA y eso no significaba que no hubiera mucha gente buena. En todos los países y religiones hay de todo, incluidos fanáticos y radicales, pero que la gente buena se busca, se encuentra y se relaciona y nosotros seríamos buenos amigos siempre. Él, que por sus costumbres no toca ni besa a mujeres salvo a las de su familia o esposa, me abrazó dándome las gracias por mi respuesta (me sorprendió su emoción y a mi marido también). Y siguió abrazándome en nuestras bienvenidas y despedidas, incluso una vez delante de su mujer cuando coincidimos en un hotel en Marrakech en un congreso. Creo que nos consideraban de familia. Algo a destacar que enseñaban con su ejemplo era su actitud de respeto y cariño hacia los mayores, incluso me acompañaban a visitar a mis padres en el final de su enfermedad con muchísimo cariño y atenciones hacia los que sufríamos con ese dolor. Y por acabar con una sonrisa, nos acompañaban los doctorando que venían al súper los viernes, pues los fines de semana los invitábamos a casa. Ellos con el carro y mi marido y yo llenándolos. Nos llenaban bolsas y nos ayudaban a llevar todo al coche y a vaciar en casa. Lo consideraban obligación. En resumen, una experiencia fantástica y enriquecedora, como cuando fuimos padrinos de boda de «nuestro Cihangir». ¡Inolvidable!