Comenta Compartir

Pretendemos decir grandes frases que son grandes tonterías. «Si todo es política, nada es política». No significa nada, pero ahí se deja como una cagarruta ... de cabra. Leyendo sobre los diarios de Patricia Highsmith (aquí llegan en primavera), se destacan los muchos destinatarios de sus odios: hispanos, negros, coreanos, indios de la India, indios americanos, portugueses, mexicanos, católicos. Y claro que judíos. ¿Antisemita? Pues empecemos a poner nombre a todo lo demás. Tiro de Joan Rivers: «Odio a todo el mundo empezando por mí misma». Pero ese multiodio de Highsmith no pasaba del ámbito privado. Los diarios no los publicó en vida. Imaginen a unos murcianos viendo en el Telediario cómo sube el Ebro mientras comen cordiales. Alguien dice: «A ver si se ahogan». Ríen. No sale del salón. No se dice en serio. No se escribe. No se publica. Es una frase cagarruta de ámbito doméstico. Del exterior es «si se odia todo, no se odia nada». Cagarruta.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY