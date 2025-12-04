HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?
CARTAS AL DIRECTOR

Soluciones que son problemas

Francisco Sierra

Badajoz

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Escucho pasmado a la portavoz de la Junta de Extremadura defender lo indefendible sobre el traslado temporal del centro de salud de Los Pinos al ... Palacio de Congresos recurriendo a la demagogia sobre elegir músicos o enfermos. ¿Tan difícil es que en política impere el sentido común y la eficiencia? Resulta que hace seis años, sí, han leído bien, seis años, surgieron grietas y cayeron cascotes que amenazaban la seguridad en el centro de salud de la zona centro de Badajoz. Como era urgente, muy urgente, se han pasado seis años pensando la solución y se les ha ocurrido gastarse dos millones de euros de nuestro dinero, sí, han leído bien, nuestro dinero, en hacer un arreglo temporal para acoger el centro de salud en el Palacio de Congresos. Esa solución 'a lo Pepe Gotera' de introducir un centro de salud en un Palacio de Congresos, ahí es nada, no ha gustado a los escasos empresarios que organizan congresos en Extremadura, que llegaron a manifestar el conflicto que eso provocaría en su actividad, tampoco ha gustado a los músicos de la Orquesta de Extremadura, que han alertado de cómo les afectará. Pero a Guardiola le da igual, la decisión es suya, pero el dinero nuestro. Tal vez por eso le da igual. Puestos a temporalidades, ¿no serían más eficientes esos dos millones de euros, sí, han leído bien, dos millones de euros, o tal vez un poco menos en una actuación temporal que permita seguir utilizando el actual centro de salud de Los Pinos y, sobre todo, agilizar la construcción del nuevo centro de salud en el Hospital Provincial sin necesidad de fastidiar el maltrecho mercado de los congresos en Badajoz y la sensibilidad de los músicos y sus espectadores? Estamos a tiempo.

