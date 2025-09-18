Evolución del mercado

Comenta Compartir

El todavía alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, mostraba el pasado lunes en un acto de la Policía Local su satisfacción por cómo está evolucionando el ... mercado de la droga en el Casco Antiguo de Badajoz, tras la última actuación desarrollada. Creo que en esa apreciación debe coincidir, aunque cada uno lo haga con un enfoque diferente, con las manadas de yonquis que cada día acuden a este gran centro comercial de la droga de la ciudad y que cada vez encuentran más diversidad de puntos de venta, fumaderos, casas okupables e impunidad en el Casco Antiguo. Basta darse una vuelta por el supermercado que forman las calles del Campillo, ese que lleva 15 años arreglándose, acudir a la sección de ofertas de Concepción Arenal, a la zona gourmet de San Gabriel y Amparo o al outlet de Sepúlveda para comprobar que sí, que el mercado de la droga en el Casco Antiguo evoluciona positivamente. Pero no como quería decir nuestro todavía alcalde.

Cartas al director