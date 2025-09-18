HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 17 de septiembre, en Extremadura?

Evolución del mercado

Francisco Sierra

Badajoz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

El todavía alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, mostraba el pasado lunes en un acto de la Policía Local su satisfacción por cómo está evolucionando el ... mercado de la droga en el Casco Antiguo de Badajoz, tras la última actuación desarrollada. Creo que en esa apreciación debe coincidir, aunque cada uno lo haga con un enfoque diferente, con las manadas de yonquis que cada día acuden a este gran centro comercial de la droga de la ciudad y que cada vez encuentran más diversidad de puntos de venta, fumaderos, casas okupables e impunidad en el Casco Antiguo. Basta darse una vuelta por el supermercado que forman las calles del Campillo, ese que lleva 15 años arreglándose, acudir a la sección de ofertas de Concepción Arenal, a la zona gourmet de San Gabriel y Amparo o al outlet de Sepúlveda para comprobar que sí, que el mercado de la droga en el Casco Antiguo evoluciona positivamente. Pero no como quería decir nuestro todavía alcalde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  2. 2 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  3. 3 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena
  4. 4

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  5. 5

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  6. 6 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  7. 7 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  8. 8

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  9. 9

    Seis colegios extremeños acortan su jornada por el calor
  10. 10 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Evolución del mercado