Resiliencia e ineficiencia energética

Comenta Compartir

La resiliencia es la capacidad de afrontar situaciones difíciles. Ese nombre fue el elegido para el Plan de Recuperación Next Generation que, entre otras actuaciones, ... convocó ayudas a través de la Junta de Extremadura en 2021 para fomento del autoconsumo de energía renovable. Presenté solicitud de ayuda a mediados de 2022 al haber instalado placas fotovoltaicas. Llevo ya casi dos años si tener ninguna noticia de mi expediente. Cuando intento obtener información, la Junta de Extremadura que ahora tiene a María Guardiola de timonera, se ha inventado un parapeto, llamado Agenex, siendo imposible contactar con los funcionarios que tramitan mi expediente. Al llamar a Agenex, cortésmente me dicen que no saben nada, que ahora mismo se están revisando los expedientes de junio de 2022 (¡dos años de retraso!) y que se supone que me falta menos, sin ninguna otra concreción. Esa ayuda, cuando llegue, si llega, servirá para cualquier cosa excepto para lo que pretendía impulsar. Mucha, pero que mucha resiliencia se necesita para aguantar esta ineficiencia energética, ¿o era eficiencia?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora