Gragera no puede

Leo estupefacto la información de HOY en la que Ignacio Gragera, todavía alcalde de Badajoz, dice que no puede atajar la venta de drogas en ... el Casco Antiguo, descartando un plan específico para abordar esa situación. Gragera, para desesperanza de los vecinos del barrio, lanza el mensaje pesimista de que no puede con ese problema, derivándolo a otras administraciones o la judicatura. Coincido con él en que atajar la venta de drogas no es competencia municipal, aunque debemos recordar la legislación que establece la cooperación de las policías locales en la seguridad ciudadana. Ante su inutilidad reconocida, me permito proponer algunas medidas que sí son de su competencia y que sí puede poner en marcha: que cuando llamemos a la Policía Local aparezcan rápido y no nos digan, como es habitual, que no tienen medios, que solo hay un coche en la ciudad y está ocupado y ya, si eso, nos atenderán más tarde (cuando ya es inútil); aplicar las ordenanzas municipales y retirar, con sanción incluida y no con suave regañina como es habitual, los sofás, sillas, piscinas, barbacoas o mesas de cumpleaños que los narcos colocan impunes en mitad de nuestras calles; quitar el polvo del cepo que el Ayuntamiento tiene y ponerlo constantemente en los coches que los narcos dejan en mitad de la calle para obstaculizar y controlar accesos, obligando al pago de multa para quitarlo y provocando que se lo piensen dos veces; tener un servicio de mantenimiento de las cámaras de seguridad instaladas que repare en pocas horas (y no en semanas como ahora) los constantes vandalismos que los narcos ejercen sobre las cámaras y que han dejado a la mayoría inútiles desde que se instalaron (esa guerra hay que ganarla) y en su caso replantear su ubicación a lugares más seguros (por ejemplo a mayor altura); hacer que alguien mire esas cámaras para alertar a los cuerpos de seguridad ante cualquier incidencia (nos dicen cuando llamamos que nadie está mirando esas cámaras y solo se utilizan cuando ha pasado algo y a posteriori, no como prevención, como se nos dijo); controlar las obras ilegales que cada día realizan los narcos para blindar sus propiedades, obligando, por ejemplo a tener en la fachada copia de la licencia de obras que permita su control (solo hay que seguir los ruidos de las radiales los domingos y las madrugadas); controlar las propiedades municipales convertidas en puntos de venta, fumaderos o lugares ocupados por toxicómanos; aplicar criterios rigurosos de disciplina urbanística en aquellos puntos identificados como fumaderos o puntos de venta de drogas y atosigarlos incluso con actuaciones de ejecución subsidiaria; realizar un control de los enganches ilegales a redes de agua (competencia municipal) o eléctrica (colaborando con empresa distribuidora de electricidad); retirar ágilmente los enseres que los que han decidido dormir en las calles acumulan durante meses ante la desidia municipal (a ellos es difícil retirarlos si no quieren pero los «chalets» que se fabrican sí se pueden retirar con ordenanzas municipales). ¡Es tanto lo que el alcalde podría hacer y no hace!

Cartas al director