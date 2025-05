Comenta Compartir

Leo con estupefacción que el concejal de Turismo de Badajoz, el que promovió grabar iniciales en la muralla, el que colocó bolas de hierro en ... las mismas sin autorización de patrimonio o el que grabó en la piedra del monumento de Carolina Coronado su gesta de haber hecho que lo limpiaran, presenta en Fitur la nueva campaña de turismo de la ciudad bajo el lema 'Welcome to Badajoz' y automáticamente me viene a la cabeza añadir «…mister Marshall».

Contemplando esa campaña, que parece haber sido hecha por un adolescente con rotuladores para adornar su carpeta, siento vergüenza de la misma y de la incapacidad del concejal en comprender el funcionamiento del turismo y sus empresas, las motivaciones de las visitas a la ciudad o las expectativas y realidades que se encuentran quienes deciden «turistear en Badajoz» y como mejorar esa experiencia. Propongo que este año, como pregonero del Carnaval, no nos gastemos dinero y sea el jefe de este desaguisado, el alcalde Ignacio Gragera, quien, vestido de Pepe Isbert, y subido al balcón municipal grite a los cuatro vientos «Welcome to Badajoz».

Cartas al director