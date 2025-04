Guardiola y el liderazgo digital

Comenta Compartir

Leyendo la noticia de que la presidenta extremeña, María Guardiola, quiere convertir, de nuevo, a Extremadura en digital (digo de nuevo porque ya lo quisieron ... Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago), me vino a la mente el poema de Miquel Marti i Pol, 'No demano gran cosa', al que Kiko Veneno añadió música en su traducción al castellano, 'No pido mucho'. Me he puesto a canturrearlo cambiando su letra: «No pido mucho a la Junta de Extremadura, / que mis solicitudes se tramiten rápidas, / que cuando llame contesten al teléfono, / que la información que publique sea compresible. / O bien si parece demasiado, / que mis solicitudes se publiquen, / que cuando llame se tramiten, /que mis trámites sean comprensibles. / O bien si parece demasiado, / que la información me conteste, / que mis solicitudes me llamen, / que mis trámites me comprendan».

No pido mucho, tal vez que la ayuda para instalar placas solares que pedí hace dos años se resuelva, que el expediente de mejora energética de mi edificio salga adelante sin el retraso que lleva ya en su resolución… o bien, si parece demasiado, que Guardiola sea, al igual que Ibarra, Vara y Monago, líder digital.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director