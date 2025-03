¿Agilidad en los trámites en la Junta?

Comenta Compartir

Leo en HOY con estupefacción las declaraciones del consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, diciendo que considera ágil a la Junta por ... resolver trámites en 6 o 7 meses (que más da un mes más quemenos). Imagino la risa sorda que provocaría en la gala de la Red Empresarial al soltar tamaño exabrupto. Un botón de muestra: presenté solicitud de ayuda de la Junta de Extremadura para instalar placas fotovoltaicas a mediados de 2022 y, dos años después, todavía no han revisado mi expediente que, si tiene éxito, probablemente no cobraré hasta finales de 2025. Los miles de solicitantes que están en mi misma situación saben de qué hablo. La «ágil» administración me impide incluso consultar con los funcionarios que deben tramitar mi solicitud, han colocado el parapeto de Agenex para impedírmelo. No puedo comprender que Santamaría, que fue 6 años director de Telefónica en la región, entienda que seis meses (o siete, que más da) de tramitación de un expediente sea sinónimo de agilidad. ¿Se imagina el ágil consejero que las peticiones que hiciéramos en Teléfonica, pongamos por ejemplo una solicitud de linea telefónica nueva, se resolvieran en seis meses (o siete, qué más da)? ¿Era eso lo que tardaba cuando estaba allí? Toma agilidad.

Cartas a la directora