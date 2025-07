En el año 2002, vecinos de San Roque relacionados con el Colegio Virgen de Guadalupe, me propusieron para tener una calle en esa barriada donde ... he desarrollado mi vida profesional y vocacional durante más de 40 años. Me fue concedida y a pesar de que la petición de los vecinos era cambiar el nombre de Carretera de la Corte por Francisco Sansón Moreno, no se aprobó en razón a los cambios de numerosos rótulos en comercios y negocios de esa calle. La vía aprobada fue situada en la Ronda Norte desde calle 'El Gorrión', cruza la calle Eugenio García y acaba en la parte trasera del nuevo Palacio de Justicia. Hace unos días quedé sorprendido al ver en nuestro periódico HOY a un grupo de personas inaugurando una nueva calle que en placas instaladas se llamaba 'calle de los abogados de oficio'.

Pero lo más asombroso era que lo que se inauguraba era algo que ya estaba inaugurado hacía 22 años. Era la mitad de la calle con mi nombre. Comprendo que las vías, aunque se dice, calle de tal o de cual, en realidad son todas del Ayuntamiento que es quien las mantiene y conserva. Es por ello que pueden hacer lo que quieran. Pero ¿ no sería más justo esperar a una calle nueva para ponerles un nuevo nombre en vez de quitar la mitad a una calle rotulada desde hace 22 años? Incluso si corre prisa, aunque pienso que los vecinos de esas calles no lo consentirían, quítele su nombre a las muchas rúas cercanas y póngaselo a los abogados. 'La mariposa', 'El almendro', 'El gorrión'... Los titulares no se molestarían. Los vecinos sí. También se me ocurre pensar que si a «carretera de la Corte» no se le pudo cambiar el nombre por las dificultades de rótulos, anuncios, propaganda, etc. ¿Por qué para otras calles no existen inconvenientes? No recuerdo ninguna calle que en Badajoz lleve el nombre de una profesión como es la de abogados de oficio. Piensen que si de ahora en adelante comienzan a pedir calles los jueces y fiscales, por ejemplo, los maestros, los bomberos, la policía municipal y muchos otros que creo tienen tantos méritos como el que más, no habría calles suficientes para todos. Y en último caso, ¿no sería mas justo dejar la calle como estaba? Y si se quiere atender a esos abogados póngase el pequeño parque situado en esta calle peatonal a su nombre: 'Parque de los abogados de oficio'. No habría que cambiar rótulos ni direcciones.