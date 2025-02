No paramos

Comenta Compartir

Ha llegado la primavera, con temperaturas anómalas y, lamentablemente, con incendios. Llega la Semana Santa, llega el Cerezo en Flor, etc.

No podemos con todo. Verdad es que no todo es para todos; yo no pinto nada en la Fiesta de la Primavera en el ... Recinto Ferial, mientras que los adolescentes y jóvenes que participan en ella, tal vez tengan muy poco interés en asistir al concierto de la Orquesta de Extremadura o a la inauguración de algunas exposiciones.

Ha pasado con gran éxito la segunda edición de JATO, Encuentro de Oportunidades en el Medio Rural, promovida por nuestra Diputación, con múltiples actividades, desarrolladas en Plaza Mayor y Zona Monumental, mostrando ocio, negocio y formas de vida sostenible de nuestras Comarcas. Éxito igualmente en la XVI Edición de Extregusta; y éxito asegurado, a juzgar por los datos que he podido conocer de reservas hoteleras y extrahoteleras, en nuestra Semana Santa de Interés Turístico Internacional, que ya arrancó el jueves, estrenando, con gran expectación, una nueva escena de la Pasión Viviente: la entrada de Jesús en Jerusalén. De la mina de litio... hoy no hablamos.

