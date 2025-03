En campaña

Comenta Compartir

No todos, pero movilización total. Rodando en Galicia Rueda, derecha, izquierda, sube, baja... depende. La Princesa de Asturias es Borbón, pero no está emparentada con ... el presidente de ahí, que es Barbón, como yo cuando no me afeito. Campofrío y El Pozo preparan una opa hostil hacia la marca de Cantabria. Veremos.

En Aragón hay un Montañés, no sé si cántabro (sería lo lógico) o pirenaico. Cataluña, históricamente, de Aragón-es y en la Comunidad Valenciana hay un lío enorme con un Joaquín, al que llaman Ximo los suyos y Timo los rivales. Más abajo, por Murcia, no es segura la llegada de Messi o del prior del monasterio de Samos, para recordar la frase «¿qué Miras, bobo?». No tengo espacio para otros, pero debo recordar que hay un Muñeco en Castilla-León, uno que sigue dando la Vara por Extremadura, mientras Morenito de Doñana esgrime un hisopo para dar agua a toda Andalucía. De Madrid hay poco qué decir: yo acuso, yo abuso y lo bien que me viene la piraña de MAR que uso, ¡Ay!. Me despido con Emiliano, que es un tío que cae bien por su humildad; siendo barón, está ejerciendo de Paje. ¡Feliz 28!

