Sobre cazadores y ecologistas

Fondenex ya ha publicado y divulgado desde hace casi dos años que está a favor de la caza sensata, razonable y respetuosa con las leyes. Hemos dicho hasta la saciedad que hay especies que se pueden cazar y otras que no. Nos hemos manifestado a ... favor de la caza mayor en los espacios naturales protegidos, y en especial en el Parque Nacional de Monfragüe, siendo la única entidad dedicada a la conservación de la naturaleza que lo ha hecho. En una tribuna publicada por el diario HOY el 16 de septiembre de 2023, titulada «Caza y conservación de la naturaleza», ya abogábamos por la cooperación entre cazadores y conservacionistas.

Supongo que Cipriano Hurtado no habrá leído dicha tribuna, pues no tiene explicación que se empecine en adoptar teorías ya trasnochadas y que persisten en fijar dos frentes, cazadores y conservacionistas, cuando la realidad es que no hay dos frentes, ni dos equipos, sino uno, los verdaderos cazadores (como Miguel Delibes) y los conservacionistas, que jugamos en el mismo club. Otra cosa son los «ultras», los «escopeteros» y los «ecologistas políticos y animalistas radicales». Pero estos juegan en otra liga…

Por lo tanto, ruego a Cipriano Hurtado que no siga con la misma matraca, pues si persiste, no quedará más remedio que pensar que sus intenciones no son sinceras, ni caballerosas, ni responden a los intereses de la caza y de la conservación de la naturaleza.