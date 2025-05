¿Renovables? Por supuesto que sí, pero…

Antonio Rosa Plaza fue un buen consejero de Industria, dialogante y colaborador en la defensa del patrimonio natural de Extremadura. Hacía mucho tiempo que no ... leía un artículo tan sensato y razonable sobre el tema energético en Extremadura como el que escribió hace unos días en HOY, y Fondenex lo suscribe casi al 100%. Pero hay un detalle al que no hace referencia, y que para nosotros es fundamental: sí a las energías renovables, por supuesto, pero hay que estudiar muy bien la ubicación de plantas solares y eólicas.

Extremadura de las regiones más ricas de Europa en biodiversidad. Por ello, el aprovechamiento energético renovable tiene que respetar nuestros parajes naturales. Por desgracia, esto no sucede así, y se han instalado grandes plantas solares en valiosos ecosistemas, sin importar a las promotoras que fueran espacios naturales protegidos, pertenecientes a la Red Natura 2000, como en el Tajo Internacional o los Llanos de Alcántara y Brozas, proyectos denunciados ante los organismos europeos. Cómplices necesarios en estos disparates: la Junta, con sus impresentables informes de impacto ambiental, y el Ministerios para la Transición Ecológica, con sus declaraciones de impacto. Se invaden con millones de placas solares dehesas, olivares, viñedos, tierras de labor, pastizales, etc… con la anuencia del gobierno extremeño, que mira para otro lado. A este paso, las mejores tierras de Extremadura ya no producirán cereales, aceite, alimento para el ganado o vino, sino sólo energía, y los paneles… no se comen. Capítulo aparte merecen las plantas eólicas, con proyectos presentados para Sierra de San Pedro, entorno de Monfragüe y La Serena, espacios de Red Natura 2000, riquísimos en aves, que son incompatibles con la conservación de estas.

Fondenex siempre ha apoyado las energías descentralizadas, con paneles y molinos en explotaciones agrícolas y ganaderas particulares, naves industriales, bloques de pisos, etc… Pero estamos en contra de las megaplantas solares y eólicas, que sólo traen destrucción del patrimonio natural de Extremadura. Apoyamos el almacenamiento de energía renovable, puede que caro al principio, pero muy eficaz y económico al final. La clave del éxito solar en California radica en su estrategia de ampliación del almacenamiento en batería. Desde enero de 2021, el Operador del Sistema Independiente de California ha añadido 9,5 gigavatios de capacidad de almacenamiento en baterías. En agosto de 2024, el almacenamiento en baterías representaba cerca del 50% de la capacidad solar total instalada en el Estado. Renovables, ¡sí gracias!, pero sin destruir nuestra naturaleza ni el mundo rural.