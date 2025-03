Comenta Compartir

El 21 de febrero el Diario HOY publicó una información sobre el proyecto de la fábrica de diamantes de Trujillo en la que Rafael Benjumea, ... presidente de Diamond Foundry España, afirmaba al redactor que se habían hecho todos los procedimientos administrativos «buscando la mejor solución social y ambiental». Señor Benjumea, la opción elegida, la 3 (1.813.623 euros), de las contempladas por el Estudio de Impacto Ambiental realizado por su empresa, se escogió por ser la más barata, junto con la 1 (1.748.978 euros), con la diferencia que esta tenía 23 torretas y la 3, una menos, 22. La opción 2 tenía un presupuesto de 2.038.449 euros y 27 apoyos. Las tres tienen el mismo recorrido, y su valoración es solo para cumplir el trámite legal de evaluación de impacto ambiental, que obliga a contemplar «todas» las opciones posibles. Sin embargo, la opción más respetuosa con el berrocal de Trujillo, su paisaje y la imagen de la ciudad medieval, no fue considerada por Diamon Foundry España. La alternativa 4, desde la subestación eléctrica a la fábrica, por el este de Trujillo y siguiendo la N-V, tiene un impacto nulo sobre el berrocal, el paisaje y el Conjunto Monumental y con solo 20 torretas. Y falta a la verdad cuando dice que era escasa su viabilidad técnica: nuestros ingenieros pueden demostrar que no. Señor Benjumea, su empresa ha venido a Extremadura a ganar dinero. Diamond Foundry España ha venido a Trujillo a conseguir unos beneficios industriales que generen ganancias a sus accionistas, lo que es y normal. Si eso conlleva crear puestos de trabajo, es plausible. Por cierto, ¿cuántos puestos de trabajo son para los habitantes de la comarca? Pero no olvidemos que de los 675 millones de euros de inversión hasta 2027, su empresa recibirá, de momento, 81 de la Junta de Extremadura y 121 del Ministerio de Industria. Es decir, 202 millones, cerca del 33%. Cuántos empresarios extremeños querrían recibir para poner en marcha su negocio un tercio de la inversión a realizar. ¿Y con estas cifras discuten dos millones para no dañar el paisaje y la imagen de uno de los conjuntos medievales más importantes del mundo?

