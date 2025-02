Adenex, Garzón, Carbajo, Doncel y 10.000 más

Hace unos días, Cipriano Hurtado, que fue durante un año secretario general de Adenex, escribió un artículo sobre Jesús Garzón Heydt, naturalista que nos formó a una pléyade de jóvenes en la preciosa ciencia de la Zoología. Yo siempre le consideré uno de mis maestros.

Tomé contacto con Suso (como le decíamos los amigos) en 1973, cuando estudiaba COU, debido a sus magníficas publicaciones sobre las aves rapaces. En dicho año se constituyó el primer grupo conservacionista de Extremadura, llamado 'Quebrantahuesos'. Todos sus integrantes eran de Mérida. De un grupo local, pasamos a crear uno regional, y el mismo grupo de Mérida, decide constituir Adenex. Como éramos casi todos estudiantes, pusimos al frente de la iniciativa al que pudo ser un gran biólogo e investigador, Francisco Carbajo Molinero, muerto a la cruel edad de 27 años. Fue Paco Carbajo, y no Suso Garzón, el verdadero promotor de lo que iba a ser Adenex. El grupo inicial estaba constituido por Vicente Alcantud, Juan María Coleto, José Eugenio Solís, Alfonso López, Francisco Carbajo, José Jiménez, Diego Serván, Fernando Vázquez, Pilar Gómez y yo. Ese fue el germen de Adenex. Y a través de Paco Carbajo contactamos con Suso, y este rápidamente se sumó a la iniciativa. Adenex, no fueron las siglas iniciales y se propuso Aedema, ACRE, etc... pero ninguna caló. Y al final fue Francisco Carbajo el padre de las siglas Adenex, en 1978.

Jesús Garzón se metió en política y fue nombrado director general de Medio Ambiente en 1983, en el primer gobierno de la Junta de Extremadura. Su gestión no estuvo a la altura de las expectativas, por desgracia, y fue destituido en 1987. En 1988, Adenex consiguió los tres primeros proyectos de conservación para España, concedidos por la Comisión Europea.

Garzón, que de nuevo está en Adenex, discrepa de la gestión que la junta directiva quiere hacer de los proyectos y nuestros caminos se separan. Para mí Jesús Garzón fue un «dios», una persona a imitar, a seguir, y sin él no existiría Monfragüe, ni los encinares del Campo Arañuelo, ni los de Ribera de Fresnedosa. Pero Adenex era una asociación, un amplio equipo (casi 10.000 socios), no solo una persona. Es decir, Jesús Garzón es parte de Adenex de 1978 a 1983 y de 1987 a 1988. Precisamente, los grandes éxitos y galardones nacionales e internacionales que consigue la asociación son ya sin la participación de Suso.

Claro que Extremadura está en deuda con Garzón, que tuvo una época brillante. Pero no se puede olvidar a personajes como Francisco Carbajo, al doctor José Luis Doncel, otro de los principales promotores, y a nuestros presidentes, todos magníficos, Felipe De Sande, Pérez Chiscano y Santiago Hernández.

Y para acabar: Fondenex no surge para competir con nadie, y menos con Adenex, ni tampoco nos queremos alejar de la 'criatura' que creamos en 1978. Únicamente tenemos, hoy, una visión distinta de defender la naturaleza y el patrimonio cultural de Extremadura. Tan lícita es una como otra.