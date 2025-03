Comenta Compartir

El sábado día 14 pasaba por la Puerta de la Villa de Mérida y un amigo me avisó que una persona se había desmayado y ... estaba en el suelo. Rápidamente me dirigí donde me señalaron y había un joven yacente en el suelo con alguna herida en la cara, posiblemente debidas a la caída. Dos enfermeras ya le estaban prestando los primeros auxilios, con gran profesionalidad y acierto, y el paciente se estaba recuperando lo que pude constatar mediante unas sencillas exploraciones. Una persona que vio lo que había sucedido, hizo lo que hay que hacer en estos casos: llamar al 112 sin demora. Y ahora viene el motivo de mi denuncia pública: cuando llegó la ambulancia con médico y enfermera, y tardó muy poco, se encontró la calle Cervantes bloqueada, no solo por las mesas y sillas de una terraza, sino, y esto fue lo peor, por un camión de la empresa que tiene contratada el ayuntamiento para cuidado de parques y jardines. Creo que dicha terraza hay que reubicarla y «quien corresponda» debe tomar las medidas oportunas para que un camión no bloquee una calle tan céntrica de Mérida que es el acceso rápido en caso de urgencia a un lugar tan transitado como la Puerta de la Villa. Esta vez ha habido suerte, pues el paciente se recuperó de su crisis convulsiva, pero si hubiera sido una parada cardiorrespiratoria, no sé si con los minutos que se perdieron hubiéramos tenido el mismo feliz desenlace. ¿De quién es la responsabilidad?

Temas

Cartas a la directora