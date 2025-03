¿Flexibilizar o aplicar correctamente las «políticas verdes»?

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha estado recientemente en el Comité de las Regiones en Bruselas. Por nuestro conocimiento de las ... instituciones europeas, que data de 1988, suponemos que en seguida se habrá dado cuenta que allí no se funciona como aquí. En la Unión Europea son muy cumplidores de las normativas que emanan del Parlamento Europeo y muy protectores del patrimonio común de todos los ciudadanos de la UE.

¿Flexibilizar las políticas verdes? No sabemos muy bien qué significa esto. Lo que sí está para nosotros muy claro es que la directiva de aves, la directiva de hábitats y el resto de normativas que protegen el patrimonio natural de todos los europeos están para cumplirse, y no tienen que suponer ningún obstáculo en Extremadura, una de las regiones con menos áreas en la Red Natura 2000 de toda Europa. María Guardiola ha ido a pedir «flexibilizar» el cumplimiento de la normativa ambiental justo cuando la Unión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra el Reino de España precisamente por todo lo contrario, por proteger menos de lo que nos corresponde. Una ley no se «flexibiliza» por intereses políticos o partidistas: sencillamente se cumple.

Pero Fondenex quiere dejar algo muy claro que las medidas medioambientales de la Unión Europea no buscan solo proteger águilas imperiales, avutardas o linces. Su finalidad es proteger la vida en el medio rural, a las personas, agricultores, ganaderos, apicultores, etc… que necesitan de unas condiciones ambientales óptimas para realizar su labor.

Extremadura, por culpa de sus gobernantes, tanto de izquierdas como de derechas, no ha obtenido toda la cantidad de ayudas que se ofertaban para el mundo rural, que valían no solo para declarar ZEPA y proteger parajes naturales, sino también para otorgar a quienes sostienen estos territorios con su esfuerzo unas rentas suplementarias que hicieran viables sus explotaciones. El fracaso de los sucesivos gobiernos de nuestra región en obtener estas ayudas ha sido escandaloso. Las primeras ayudas medioambientales, proyectos ACMA, vinieron de manos de los conservacionistas en 1988. Y la Junta de Extremadura, tocando el violón… como vulgarmente se dice. Organizaciones 'urbanitas' extremeñas se han especializado en captar los fondos europeos para los proyectos con impacto ambiental. Los fondos europeos LIFE, Poctec, Interreg, Horizonte Europa... no llegan a las zonas rurales, sino que se gastan en mantenimiento de estructuras organizativas público-privadas, en acciones sin impacto alguno en el mundo rural. Ahí es justo donde está el problema, no en las «políticas verdes», que deben aplicarse, pero para apoyar a la Extremadura que cada vez pierde más población, invirtiendo allí, no solo en las ciudades.

Un ejemplo hiriente: a principios de la década de los 90 del siglo XX se planteó por parte de la Junta de Extremadura autorizar de nuevo la caza de la avutarda. Una de las razones que se esgrimían era el aspecto económico. El gobierno extremeño demostró entonces una supina ignorancia en materia de ayudas agroambientales y que estaba, no a 1.500 kilómetros de Bruselas, sino a años luz. La caza de avutardas hubiera supuesto unos ingresos, en el mejor de los casos, de unos 120.000 euros al año para toda Extremadura, lo que significaba que el cociente entre el beneficio económico esperado y los problemas ecológicos previsibles, tendía a cero.

Pero el ICBP (Consejo Internacional para la Protección de las Aves) ya había expuesto la realidad: si la Junta de Extremadura, quería ayudar a empresarios cinegéticos y agricultores, solo tenía que proceder a la declaración como «área sensible» de cada paraje donde existían hábitats de avutardas: cada propietario de terreno recibiría hasta 315 euros por hectárea y año. ¿No era esto más rentable que cazar avutardas?

Llevamos décadas desperdiciando ayudas para el patrimonio natural de Extremadura y para sus agricultores y ganaderos; en definitiva, para ese mundo rural que hay que conservar a toda costa.

Los cinco primeros proyectos comunitarios que se consiguieron para Extremadura (tres ACMA y dos Acnat) se promovieron y redactaron desde una entidad no gubernamental, y a nosotros nos tocó coger el avión muchas veces para que vinieran a nuestra tierra las ayudas: sirvieron para conservar el buitre negro y la sierra de Gata, el águila imperial y las sierras del norte y centro de Badajoz, la grulla y miles de hectáreas de dehesas, la avutarda y los llanos de Brozas y Cáceres, y el Tajo Internacional, el primer proyecto transfronterizo de Europa… Pero también para dar muchos jornales y potenciar el turismo de calidad en esas zonas objeto de las inversiones de la Unión Europea, con todo lo que ello suponía para hostelería y servicios.

La Junta de Extremadura lleva desperdiciando decenas de millones de euros para ayudas que recalarían en el mundo rural. No se puede seguir ignorando estas ayudas. No se puede seguir condenando a la población rural a situaciones ignominiosas. Y que no se eche la culpa a las ZEPAs, a las águilas o a los buitres. La culpa hasta ahora ha sido de los políticos, que no han sabido tratar con los organismos comunitarios.

Para mejorar la renta de agricultores y ganaderos y conservar nuestra flora, vegetación y fauna, pues no nos importa que se hagan de un Falcon… y vayan a Bruselas todas las semanas, hasta conseguir que se invierta en Extremadura lo que nuestros campos, nuestros bosques y dehesas, nuestras sierras y nuestros pueblos merecen.