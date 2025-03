Energía solar contra la diversidad

Comenta Compartir

No es una afirmación de Fondenex, sino de José Donoso, director general de Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que el día 1 de junio, en estas ... páginas, decía textualmente: «En lo que respecta a la energía solar se intenta obstaculizar un proceso que no solo es una oportunidad en la lucha contra la biodiversidad, sino que también supone una oportunidad económica para España…». Aunque no nombra a Fondenex, el artículo es una contestación a uno nuestro anterior, concretamente, del día 16 de mayo, en el que se exponían aspectos relacionados con las plantas solares fotovoltaicas, de los que se ocupa, uno por uno, el Sr. Donoso.

Fondenex, como todas las entidades conservacionistas, está a favor de la energía solar. Cuando las compañías eléctricas decían que no era viable esta fuente no contaminante, nosotros, a finales de la década de los 70 ya apostábamos por ella. El escrito del director general de UNEF está lleno de inexactitudes y disparates científicos, que ya expusimos en nuestro escrito, y que no vamos a volver a repetir, pero me gustaría puntualizar tres aspectos: 1. Nos da la razón al decir que «es correcto preocuparse por el paisaje», y a continuación añade, «pero también por los paisanos». El fin principal de las entidades conservacionistas, como Fondenex, es el bienestar de la especie humana, que para vivir necesita agua sin contaminar, aire sin polución, tierras para cultivar y pastos para pastorear. Precisamente algunas de las mejores tierras agrícolas y ganaderas están siendo invadidas por millones de placas, que, por cierto, no son comestibles. El gobierno de Italia ha prohibido la construcción de plantas solares en tierras agrícolas. 2. Dice el director de UNEF, refiriéndose a sus plantas: «Instalaciones realizadas fuera de zonas protegidas, con las máximas medidas de renaturalización». Esta afirmación es una gran falacia: se están ocupando ZEPAs (Zonas de Especial Protección para la Aves), ZEC (Zonas de Especial Conservación), IBAs (Áreas Europeas Importante para las Aves) y hasta Reservas de la Biosfera, afectando también a parques naturales. ¿Hace falta nombrarlas? Precisamente, sobre dos de estas plantas los tribunales han abierto diligencias previas, no sólo por atentar sobre especies y hábitat protegidos, sino por una posible prevaricación administrativa en las realizaciones de los EsIA (Estudio de Impacto Ambiental) y las DIA (Declaración de Impacto Ambiental). 3. Es un disparate, fácil de comprender, decir que «la biodiversidad dentro de la planta es superior a la de su entorno». Esto no hay ningún estudio científico que lo demuestre y que se haya publicado en una revista de impacto internacional. Es decir, en un espacio ocupado por cientos de miles de paneles, por tendidos eléctricos, por caminos, por alambradas… ¿la flora y fauna es más valiosa que, por ejemplo, en los parques de Monfragüe, Tajo Internacional, Cornalvo, o las Zepas de Llanos de Cáceres o Brozas? Buen chiste. El único parámetro que consideran las empresas eléctricas es el valor de los terrenos, no su biodiversidad. Gracias señor director general de UNEF por admitir que sus plantas solares van contra la biodiversidad. Nunca hubo tal sinceridad en un representante de una empresa eléctrica.

