El arco de Trajano y los políticos incompetentes

En 1954, los arquitectos José Mª de la Vega y Paulino Justo Gayo redactaron el proyecto para la construcción de un edificio que iba a ... alojar las instalaciones de Telefónica en Mérida, una iniciativa muy avanzada para la época. La obra tenía un «pero»: a escasos metros estaba uno de los monumentos más importantes de Mérida, el arco de Trajano, situado en una de las dos vías más importantes de la urbe romana, la «kardo», muy cerca del Foro Provincial. Aunque la sensibilidad cultural de la década de los 50 no tenía nada que ver con la actual y la legislación protectora del patrimonio histórico tampoco, el disparate urbanístico que se iba a cometer era de tal calibre que el proyecto original fue modificado y el edificio sufrió un retranqueo para no obstaculizar casi totalmente la visión del arco. Pero ello no impidió que los restos arqueológicos del subsuelo fueran devastados para construir el amplio sótano que ha llegado a nuestros días. En 1970 se amplió el edificio, y de entonces, su estado actual.

El avance de la telefonía hizo que la instalación quedara obsoleta y abandonada. Pero su impacto visual sobre el monumento romano no disminuyó, sino todo lo contrario, pues a mayor sensibilidad, cultura y educación… incremento proporcional de un atentado contra nuestra Historia. Ahora se nos presenta un proyecto de transformación del edificio industrial en un hotel de lujo. Pero al arco le da igual un edificio ocupado por simpáticas telefonistas, lo que fue durante décadas, que un establecimiento hotelero. El impacto es el mismo, pues roba a la contemplación del monumento algunas de sus más valiosas perspectivas. Hace unos días, el profesor Brufao, de la UEx, refiriéndose a la polémica autorización de la caza del meloncillo, daba en el centro de la diana: las leyes están para cumplirse y la primera obligada a ello es la Administración, en este caso la Junta de Extremadura. Es difícil creer que ni la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta y su organismo dependiente (aunque ya no sabemos quién depende de quién), el Consorcio de la Ciudad Monumental no supieran de la venta del edificio por parte de Telefónica, pues la noticia fue publicada por los medios de comunicación en abril de 2022. No quisiéramos imaginar que el inmueble fue ofrecido a la Junta o al Ayuntamieto… y lo rechazaran. Existen la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, la Ley del Patrimonio Histórico Español, el Plan General de Ordenación Urbana de Mérida y el Plan Especial de Protección. Y hay tantos preceptos en estos textos que permiten la expropiación y derribo del edificio en cuestión que da vergüenza que ninguno de los organismos haya impedido la enajenación del inmueble por una empresa privada. La empresa que ha adquirido el edificio, por cierto, con unos vinos magníficos, no es responsable de que unos organismos y políticos irresponsables hayan permitido, por segunda vez, el insulto visual al arco de Trajano, y en opinión de Fondenex, se ha metido en una polémica que no ha hecho nada más que empezar. Fondenex, fiel a sus principios y fines, acudirá a todas las instancias administrativas y judiciales, tanto nacionales como europeas, para conseguir evitar lo que a algunos les puede parecer inevitable, pero a nosotros no. Solo nos debemos al Patrimonio Cultural de Extremadura. Art. 38 de la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura: «El entorno (de un monumento) será delimitado en la correspondiente resolución y gozará de la misma protección que el bien inmueble de que se trate».

