San Francisco se queda sin quiosco

Se ha cerrado el quiosco de San Francisco en Badajoz. Juanfra nos deja para conciliar mejor con la familia. Ya no trabajará ni sábados ni ... domingos. Se lo merece. La plaza se ha quedado medio vacía sin él. Siempre rodeado de tertulianos con un espíritu de camaradería, ya sean madridistas o culés. Y si alguna vez la conversación subía un poco de tono, allí estaba Juanfra con sus casi dos metros como un faro que guiaba a todos por el buen camino. Siempre con buen talante, con una sonrisa y con una paciencia ilimitada. Lo mismo con las personas mayores que no sabían mucho lo que querían y, sobre todo, con los niños y sus chucherías: dame esto, lo otro; no, ahora cámbiame esto por aquello. Y él siempre tratándolos como clientes preferentes.

Pedro, Paco 'el Coca-Cola' eran sus fieles guardianes del quiosco cuando él a media mañana se sentía «obligado» a ir a la cafetería San Francisco, donde Paco lo recibía todos los días amigablemente y mientras el negocio estaba seguro porque ellos siempre con una sonrisa cumplían con su misión. El Badajoz, sus amigos y la Virgen de las Lágrimas son cosas sagradas para él y los defiende por encima de todo. Ahora podrá disfrutar mucho más de Toni y «sus niñas». Espero que Juanfra tenga mucha suerte. Le echaremos de menos.

Cartas a la directora