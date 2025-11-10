Que el IBI revierta en el ciudadano
Francisco Méndez
Badajoz
Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00
Alcalde, en el NUS 10 de El Manantío, pagamos IBI sin ningún beneficio para los vecinos. Todos los años nos vemos obligados a presentar escrito ... solicitando el arreglo de los caminos por los que circulamos a diario en la zona del Manantío (camino de las Ánimas, lugar Manantio 2, carril de las Lanas y otros).
Las respuestas de ese Ayuntamiento, cuando las ha habido, es que no tienes presupuesto para ellos. Es el único beneficio que podemos obtener, por lo que le insto a contemplar en los presupuestos una partida anual para su arreglo. Por cierto, todos los años tenemos que poner un fondo los vecinos para hacerlo.
