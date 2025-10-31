Accesos peligrosos al cementerio
Francisco Méndez
Badajoz
Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00
En estos días que tradicionalmente visitamos los cementerio en recuerdo de nuestros fallecidos podemos ver el estado de abandono (desidia) que tienen los arcenes/cunetas ... de la carretera de acceso al cementerio nuevo de Badajoz. A diario el peligro es mucho y en estos días se ve con más claridad. Nos cruzamos con camiones de recogida de basuras en una vía muy estrecha. Lo solicité al Ayuntamiento con registro de presentación telemática, pero no tuve respuesta. Solicito al alcalde que tome nota y ponga remedio antes de que se produzca algún accidente grave.
