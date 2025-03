Libertad de expresión y respeto a las creencias

Estos días atrás ha sido noticia la quema de varios ejemplares del Corán ante embajadas y ante una mezquita en Dinamarca y en Suecia, actos ... que han provocado una oleada de indignación en el mundo árabe, así como distintas protestas diplomáticas.

No se trata de actos aislados, puesto que durante los últimos años no han dejado de ser noticia distintos episodios tanto de islamofobia como de cristianofobia en Europa, ofensas gratuitas a los sentimientos religiosos de musulmanes o de cristianos que pretenden ampararse en la libertad de expresión: desde la quema de un Corán después de colocarle unas lonchas de tocino encima, como se produjo en uno de los recientes casos, hasta la parodia televisiva de hace unos meses con la Virgen del Rocío como protagonista, pasando por el montaje que hizo un artista en una exposición en Pamplona utilizando formas consagradas que había ido consiguiendo en distintas parroquias con la excusa de comulgar o la así denominada «procesión del coño insumiso».

Las creencias religiosas son algo tan fundamental para millones de personas en todo el mundo, también en Europa, que merecen una especial tutela jurídica: orientan y dan sentido a la vida de los creyentes, les inspiran para intentar ser mejores y mejorar el mundo a su alrededor. La libertad de expresión puede amparar una crítica razonable a esas creencias e ideas religiosas o a la postura de una confesión religiosa respecto de alguna cuestión socialmente polémica, pero siempre desde el respeto, que es respeto a lo más íntimo de las personas. La burla, el escarnio o la ofensa gratuita a las creencias religiosas no está nunca justificada y, aunque el no creyente no termine de entenderlo, hiere lo más profundo de las personas religiosas.

Es cierto que nuestro Código Penal contempla una serie de delitos contra los sentimientos religiosos (arts. 523 a 525), así como el delito de incitación al odio, también por motivos religiosos o de creencias (art. 510), pero con frecuencia la libertad de expresión se viene interpretando en un sentido tan excesivamente amplio por algunas resoluciones judiciales que una buena parte de los procedimientos penales que se abren por burlas o escarnios a las creencias religiosas terminan archivándose, sin que tampoco falten voces que mantienen que la protección penal de los sentimientos religiosos debería desaparecer.

No conviene perder la perspectiva que ofrece la Historia, y durante siglos las guerras con motivaciones religiosas, que con mucha frecuencia se entremezclaban con las políticas, han asolado casi todos los continentes. Afortunadamente hemos empezado a superar esos enfrentamientos, pero sólo será posible construir sociedades pacíficas y multiculturales desde el respeto mutuo a las creencias ajenas y, cuando falta ese respeto, desde la protección, también penal, de los sentimientos religiosos de las personas.

En fin, cuando el ordenamiento jurídico de un Estado no tutela de forma efectiva bienes jurídicos fundamentales, entre otros muchos las creencias y los sentimientos religiosos, se deslegitima a sí mismo y puede provocar en quienes se creen ofendidos y desprotegidos la tentación de la autotutela, que da lugar en ocasiones a reacciones violentas y manifiestamente desproporcionadas ante esas ofensas, como fue el reciente intento de incendio de la embajada sueca en Irak por unos manifestantes tras la quema de ejemplares del Corán, reacciones que, obviamente, son injustificables.