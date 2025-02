Pedro Sánchez está tocado

Comenta Compartir

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, le está cavando su propia tumba política. Por muchas vueltas que de y muchas adhesiones que reciba de ... sus incondicionales y allegados, su carrera política está llegando a su fin. Hasta ahora, Pedro Sánchez ha ido capeando cuántos obstáculos le salían al paso. El apoyo interesado de aquellos que quieren destruir la unidad de España le era más que suficiente para mantenerse en el «machito» de la Moncloa. A los enemigos de la derecha y la ultraderecha les tenía cogido el tranquillo. Eran irrelevantes para él. Los despreciaba. Los humillaba e incluso se carcajeaba a mandíbula abierta. Era despectivo. Utilizó siempre el cinismo y la ambigüedad al servicio de sus propios intereses. Nunca le importó España. Ni las instituciones del Estado. Ni el Estado de Derecho. Ni la pluralidad democrática. Se consideró superior a todo cuánto le rodeaba. Manejó bien los hilos del poder mediático y, en connivencia con sus afines, se fraguó una imagen de prepotente envalentonado. Todo lo expuesto en este avuelapluma de urgencia se le ha venido abajo, no por la derecha y la ultraderecha siempre tan denostada; sino por el compartimiento de su esposa, que presuntamente se valía de la posición de su marido para mediar en el mundo de la empresa privada sin pensar que la tentación de la corrupción, llega disfrazada de buenas intenciones. La sorprendente carta intimidatoria con la que Sánchez ha dado a conocer su decisión de apartarse por unos días para meditar su permanencia, o no, como presidente del Gobierno –que casualidad, en vísperas de las elecciones catalanas– no es otra cosa que una más de sus triquiñuelas para sentirse víctima de cuanto le esta sucediendo a su esposa y lanzar a sus incondicionales a un cierre de filas plebiscitario que no logrará, aún quedándose por aclamación, restañar el daño del honor perdido por su mujer.

Cartas a la directora