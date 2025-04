Zelenski, entre la fe y la esperanza

Comenta Compartir

Mientras los focos de la noticia se han ido trasladando al conflicto entre Israel y los terroristas de Hamás en Oriente Medio, el escenario de ... guerra abierta entre Rusia y Ucrania, desde el 24 de febrero de 2022, ha pasado a un segundo plano en casi todos los medios de comunicación. El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, está preocupado con la marcha del conflicto. No vislumbra un final feliz de victoria para su pueblo. El crudo invierno se acerca y teme, un año más, por la supervivencia de su pueblo con cortes de luz y calefacción bajo los continuos bombardeos de un agresor que quiere robarles su identidad, su libertad y su destino. Las promesas de los líderes occidentales, que en un principio se pegaban por hacerse una foto al lado del nuevo 'David' que se enfrentaba al fornido 'Goliat' se van descafeinado con el paso de los días. Solo EE UU, Reino Unido y pocos más mantienen su apoyo incondicional a un Zelenski que se resiste a la derrota o a la claudicación. El joven luchador sigue llamando a las puertas de Europa pidiendo una ayuda cada vez más necesaria y, al mismo tiempo, más escasa. Desde los primeros días de la invasión rusa me sentí identificado con el pueblo ucraniano. Un pueblo que, desde que consiguió la independencia de la órbita soviética, no quiere estar bajo el régimen autoritario y fascista que no conoce la voluntad de los pueblos que quieren ser libres.

Un resquicio para la fe y la esperanza se ha abierto para el pueblo ucraniano. El presidente Zelenski ha conseguido, por fin, que los trámites para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea comiencen su curso sin dilación hasta la meta final. Nadie mejor que ellos saben de esa necesidad de integración en el concierto de Europa. El zarpazo de Rusia contra el pueblo ucraniano está siendo brutal y debe amortiguarse con el respaldo firme de una Europa unida que no debe olvidar los horrores del pasado. ¡Feliz Navidad!

