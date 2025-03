A la vuelta con Rubiales

Nunca un beso había levantado tanta polémica como el qué le estampó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la ... jugadora de la selección nacional femenina Jenni Hermoso, tras ganar la Copa del Mundo frente a Inglaterra en Sídney (Australia).

El beso, como saludo, ha existido siempre. Los hay de amor, de pasión, de ternura, de cariño. En la frente, en la mano, en la mejilla; pero para besos besos, los que da la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a Pedro Sánchez y a todo el que se la ponga por delante. Hay besos de Yolanda Díaz en las redes sociales que son una sobreexposicion. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también es dada al abrazo con refriega de espalda incluido. Ahora se está imponiendo el beso de «agarre», es decir, tomar la cara y la nuca sin que este, el besado, no pueda hacer nada para librarse del besucón.

El beso, si se da con respeto y elegancia, guardando las distancias y sin abuso de la confianza, es la mejor puerta de comunicación entre personas educadas y civilizadas. El beso forzado, impuesto sin el consentimiento previo, está fuera de toda corrección.

Lo del beso de Luis Rubiales a la jugadora de la selección de fútbol es otra cosa. Movido por la impronta y la inercia, Rubiales se dejó llevar por un gesto incontrolado. Nada hubiera trascendido si en lugar de hacerlo en el desfile de felicitación sobre el terreno de juego, tras el alegrón del triunfo, hubiera sido en los vestuarios. Ese fue su pecado y no otro. Sacarlo del contexto de la euforia fue darle juego al falso feminismo de la ley del 'solo sí es sí'. Ha sido la prensa la que a remolque del feminismo ideologizado le ha condenado a la hoguera. Nunca me ha gustado hacer leña del árbol caído; pero creo que, por esta vez, el suspendido ya de funciones, el señor Rubiales, ha sido víctima de su propia chulería al no darse cuenta de que «con el progrefeminismo de este país había topado».