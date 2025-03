Vox se resquebraja

Comenta Compartir

Todo el mundo sabía del malestar que había entre las distintas facciones que conformaban Vox. Esas facciones han quedado al descubierto con la inesperada dimisión ... del liberal más somero de la formación verde, Iván Espinosa de los Monteros. Nadie podrá asegurar que ha pasado entre ambas facciones, lo que sí se sabe, con la marcha de Espinosa de los Monteros, es de que el ala conservadora de la formación le ha ganado la partida. Con la marcha de Espinosa de los Monteros se abre un nuevo tiempo de reflexión para el partido de Abascal, porque no debemos olvidar que los partidos de hoy se configuran en torno a un líder. Lo fue, en su tiempo, Felipe González, también lo fue Aznar, se personifico en Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy no lo fue tanto; pero Pedro Sánchez elevó el personalismo a la maxima potencia. Pablo Iglesias también personifico su partido en él, como también lo hizo Abascal cuando se lanzó con fuerza a la política tras su marcha del PP en un momento de reacción en el que Rajoy mostraba síntomas de debilidad ante las fuerzas nacionalistas y separatistas del País Vasco y Cataluña. El electorado avaló ese ímpetu, esa fuerza que no existía en el Partido Popular. Fruto de ese ímpetu y esa fuerza, el partido de Abascal se armó de un respaldo inimaginable de nostálgicos resentidos por la inacción de un PP incapaz de hacer frente a una izquierda bien situada con sus tópicos de progresismo y guerracivilismo.

Vox no ha sido nunca un partido antisistema. Quizás un poco excéntrico contra algunas posiciones y decisiones de los partidos de ultraizquierda. La caída de votos y de escaños en las elecciones generales del pasado día 23 de julio le ha supuesto a la formación verde un duro varapalo. Ese revés en las esperanzadas expectativas, al margen de roces internos de partido, puede haber acelerado la dimisión de Iván Espinosa de los Monteros. Visto lo sucedido, con la marcha inesperada de Espinosa de los Monteros, Santiago Abascal se enfrenta a una difícil disyuntiva de cara al futuro más inmediato si no quiere que el partido se vaya resquebrajando poco a poco hasta quedar en residual o en nada.

