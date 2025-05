¡Viva el papa León XIV!

Comenta Compartir

La muerte de un Papa siempre sorprende al mundo, de la misma manera que sorprendería, también, el nombramiento de su sucesor tras la elección secreta ... en cónclave. Y, así ha sido tras conocerse en la tarde del día 8 el nombramiento del cardenal americano Robert Prevot para ocupar la sede vacante de Pedro. Una vez más ha vuelto a confirmarse el dicho popular del que «quien entra de Papa al cónclave, sale de cardenal». ¿podía ser papable? Claro que sí; pero en todas las quinielas que se barajaban, el nombre del nuevo Papa no estaba entre los posibles. Su elección fue una sorpresa. Tras su esperada aparición en el balcón central de la Basílica de San Pedro, revestido con los atributos de nuevo pontífice, con un gesto entre alegre y emocionado, mi primera impresión fue que estabamos ante un papa dispuesto a afrontar los retos que le va a tocar vivir. Es relativamente joven. Conoce bien los pasillos del Vaticano. Su último cargo, como prefecto del Dicasterio de los obispos, le confiere un plus de conocimiento de la situación actual de la iglesia. Se le nota sencillo, humilde y ha elegido para su pontificado el nombre del que fuera otro gran papa en unos tiempos también difíciles: León XIII. El Papa que hizo remover la conciencia de la iglesia en favor de las capas más débiles de la sociedad con la encíclica 'Rerum Novarum'. Creo que no viene a cuento ahora hacer comparaciones, ni si va a seguir con la política de su antecesor Francisco. Cada papa es en sí un adaptador de la Iglesia a los tiempos que corren. Estos tiempos, tan cambiantes y con las tecnología tan a la última, no tienen nada que ver con lo que vivieron sus antecesores de antes y después del Concilio Vaticano II. Su pontificado, que se prevé largo, debe ser una ventana abierta de esperanza para la paz, para la caridad compartida y para la propagación de la fe.

Temas

Cartas al director